Mens resten av det politiske Norge viser tegn til å forstå formuesskattens negative sider på arbeidsplasser og verdiskaping, nekter finansminister Trygve Slagsvold Vedum å innse at den rammer norsk eierskap.

Formuesskatt på arbeidende kapital betales av små- og mellomstore bedrifter over hele landet. Skatten betales uavhengig av om bedriften går med over- eller underskudd, mens alle bedrifter med utenlandske eiere slipper. På denne måten svekker staten norsk eierskap, ved at bedrifter med norske og lokale eiere har mindre igjen til å investere i å skape arbeidsplasser.

De som driver bedriftene, har lenge pekt på de negative sidene ved formuesskatten på arbeidende kapital. Et av mange eksempler er Fjord1 som i fjor ble solgt til utenlandske investorer, fordi eierne vurderte at det ville være til det beste for å sikre selskapet.

Et norsk ferge- og hurtigbåtselskap får altså utenlandske eiere fordi det gir bedre konkurransekraft og trygghet for arbeidsplassene, i et selskap som først og fremst skal binde kysten vår sammen. Da er noe galt fatt, og jeg skulle ønske det ikke var slik.

I en tid hvor alle selskaper skal gjøre investeringer i både kompetanse hos ansatte og for å redusere utslipp, velger Støre og Vedums regjering å hente mer og mer ut av norskeide bedrifters egenkapital.

De i Senterpartiet som forstår utfordringen ser altså ikke ut til å nå gjennom hos finansministeren

Det er en fallitterklæring når skattesystemet vårt bidrar til at norske eiere selger seg ut. Formuesskatten betyr kanskje ikke alt, men totalen blir voldsom når Støre-regjeringen har økt skattene med over 38 milliarder kroner bare de to siste årene. Summen av alt fører til vanskeligere forhold for lokalt forankret kapital og verdiskaping.

Det er kanskje grunnen til at Vedums eget parti på landsmøtet for et år siden, vedtok å senke formueskatten på arbeidende kapital for å slå ring rundt norsk eierskap. En tredel av landsmøtet stemte sågar for å fjerne hele skatten. Dette var også standpunktet til Senterpartiet for ti år siden.

Det er vel og bra at enkelte stemmer i Senterpartiet og Arbeiderpartiet den siste tiden har påpekt de negative sidene ved at norske bedrifter må betale formuesskatt på arbeidende kapital. Vedum nikker nok også forståelsesfullt når han står ansikt til ansikt med bekymrede bedriftseiere.

Likevel snur han seg nå og omtaler kutt i formuesskatt på arbeidende kapital som å «gjøre formuene til de med størst hus på de beste adressene enda større». Selv om han vet at det trekker kapital fra små og mellomstore bedrifter over hele landet. Fra de som sørger for vekst og fremtidsoptimisme i distrikts-Norge. De i Senterpartiet som forstår utfordringen ser altså ikke ut til å nå gjennom hos finansministeren.

