Daniel Bassi-exiten får konsekvenser. Signeringen av Runar Norheim (19) gjorde at TIL slapp scenarioet å sette ham ut av laget på grunn av politikk.

Klisjeen om palmesuset er alltid morsom å dra opp. Her nede i utkanten av spanske Marbella har TIL tilbrakt ukevis i vinter, for å bli klar for en ny sesong. Det er lett å mistenke dette for å være en ferie.

Det blir en god historie for både TIL og Runar Norheim fordi både han og klubben satser på hverandre, og fordi han nå kan selges for en sum som gir TIL og moderklubben Finnsnes betydelig med penger på bok.

For å vise redaktøren at vi er på jobb når vi sendes helt til Spania, er det viktig å sende hjem bilder av noen TIL-folk, helst med nettopp en palme i bakgrunnen. Eller i det minste noe som gjør at de ser ut som at de er i Syden, en merkevare de aller fleste forbinder med varme og ferie.

Etter å ha sett TIL i aksjon noen dager på naturgresset i Puerto Banus er det ingen tvil om at «Gutan» sammen med trenerteamet ikke kaster bort tiden. Selv om ingen verker vinner medaljer eller rykker ned i februar, fremstår det i hvert fall som om de forsøker å skape relasjoner og samhold gjennom både selve treningene, men også all møtevirksomheten utenfor. Ny trener har TIL dessuten fått i Jørgen Vik, og han har ikke mer enn tiden og veien til å forme laget.

På sidelinja følges treningene med argusøyne av mange flere enn det som er normalt. Over et halvt dusin profilerte agenter har vært innom for å se på øktene de siste dagene.

Ute på gresset løper det verdier for potensielt tresifret antall millioner kroner, som en konsekvens av blant annet den ferske sportslige suksessen TIL har opplevd. I sentrum for alt som skjer eller skal skje når det gjelder spillerkjøp eller salg står TILs sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen.

Som TIL-ledere jeg har observert gjennom alle årene jeg har fulgt denne gjengen, bruker også sportssjefen mye av tiden på å være i telefonen. Der noen hjemme i snøfylte Tromsø kunne tro at dette Spania-opplegget bare var hygge, er det i hvert fall ikke det for Kræmer-Andressen.

I kulissene kommer det bud på spillere fra andre klubber, TIL skal selv hente spillere og ikke minst skal kontrakter forlenges. Det siste punktet er noe det de siste ukene har vært jobbet på høytrykk med, rundt spesielt én spiller.

I september er det fire år siden Runar Norheim (19) ble TILs yngste debutant i en A-lagskamp, bare 15 år og 217 dager gammel. Finnsnes-gutten valgte TIL foran FC København og Bodø/Glimt, og det var en smilende tenåring jeg møtte i pressesonen i Sandnes etter å ha fått oppfylt guttedrømmen.

Tre og et halvt år senere står han nå på terskelen til å slå igjennom på A-laget. Etter noen utfordrende sesonger, virker det som TIL har en plan om å satse på ham, samtidig som det er funnet en posisjon der han skal få tillit. Går alt slik TIL ønsker det, spiller 19-åringen mye på venstre vingback, og kan over tid få presentert seg for de som følger TIL.

Mange har, ikke uten grunn, ventet litt ekstra på Norheim. Den beskjedne lysluggen har selvsagt masse å lære, men det er noe der som kan bli veldig bra.

Går vi ett år tilbake var det en annen ung spiller som fikk, og tok, sjansen som vingback. Daniel Bassi kom litt fra ingensteds, og kapret en fast plass på TIL-laget. Gjennom vinteren hadde ikke TIL klart å lande en avtale med tromsøværingen, og spilte han i noen kamper i vårsesongen med bare sju-åtte måneder igjen av avtalen.

De fleste som leser denne teksten kjenner historien. Bassi signerte for Glimt i starten av juli, og med bare et halvt år igjen av kontrakten ble TIL tvunget til å selge Bassi mot et par millioner kroner, samt Lasse Nordås.

Lærdommen for TIL var når de bruker unge spillere i bare noen få kamper, øker verdien voldsomt. Satt på spissen ville Daniel Bassi ikke vært aktuell for Glimt, uten å ha spilt i Eliteserien. Reaksjonene på at han gikk til Glimt var nå én sak. Både internt i TIL og ute blant sponsorer og supportere, kunne man heller ikke forstå hvordan TIL kunne slippe innpå Bassi, uten å ha kontroll på kontraktslengden. Hvis Bassi hadde hatt en treårsavtale, kunne en kjøpende klubb måttet betalt voldsomt høye summer.

Fredag kom nyheten som viser at TIL har tatt grep. En avtale ut 2027 ble offentliggjort, slik at TIL ikke havnet i den alt for velkjente skvisen de gjorde med Bassi.

Noen dager tidligere utfordret jeg Kræmer-Andressen på hva som ville skjedd hvis han ikke hadde signert før 1. april, da Brann kommer på besøk.

– Det er veldig logisk at hvis han skal spille mye så er han på en lengre avtale, var sportssjefens svar.

Han fulgte opp med et krystallklart «ja» på om dette er som en konsekvens av at TIL vil beskytte sine egne interesser, og ikke risikere å få betalt når spillere slår igjennom hos dem. Kanskje kynisk, men samtidig forståelig da toppfotball er ren og skjær butikk.

TIL-politikken er i hvert fall endret som følge av en dårlig historie i fjor.

