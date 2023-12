Folkebladet publiserer 21. desember to saker som legger til grunn at Norge har gjennomført en rusreform. I to intervjuer med en ruskonsulent og en politiker fra Ap diskuteres følgene av denne reformen, og det er enighet om at den er årsaken til problemene de mener Målselv har i dag.

Premisset er imidlertid feil. Rusreformen var oppe til behandling i Stortinget i 2021, men den ble nedstemt. En nedstemt reform kan ikke forklare eventuelle endringer i ungdoms rusbruk i Målselv.

Det er heller ingen endring i politiets «verktøykasse» overfor ungdom, slik det hevdes. Politiet har anledning til å foreta skånsom ransakelse slik de alltid har hatt, men rusmiddelavhengige skal de la være i fred. Det siste er nytt. Det følger den politiske viljen til et nesten enstemmig storting og fulgte i kjølvannet av behandlingen av rusreformen, men det berører ikke «ungdomsrusutviklinga» i særlig grad.

Mer inngripende tvangsmidler, som ransakelse av telefon og hjem og tvungne kroppsundersøkelser, har vært en utbredt praksis. Men det har vært en ulovlig praksis, som fortsatt er ulovlig.

Likevel nevnes ikke alkohol, der Målselv ser ut til å ha et større problem enn resten av landet, én eneste gang i artiklene. Det er pussig

Det er fordi slike inngripende tvangsmidler ikke er forholdsmessige i henhold til alvorligheten i lovbruddet som etterforskes, som i dette tilfellet er et mindre bøteforhold. Hensynet til at tvangsmidlene må stå i forhold til lovbruddets alvorlighet er nedfelt i den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen og i Straffeprosessloven.

Det har altså skjedd en endring der politiets praksis er brakt i samsvar med menneskerettighetene, men ingen reform er gjennomført.

I Ungdata-undersøkelsen i 2021 lå kommunen godt under landsgjennomsnittet for bruk av cannabis og godt over for bruken av alkohol, særlig blant elever på ungdomsskolen. I resten av landet hadde 39 prosent av ungdomsskoleelever brukt alkohol, mens dette gjaldt 52 prosent av elevene i Målselv. Tre prosent hadde brukt cannabis, det vanligste illegale rusmiddelet, og nesten alle disse bare én gang.

Alkohol er blant rusmidlene med aller størst skadepotensial, både for brukeren og omgivelsene. Bruk av kokain, som derimot omtales som en «epidemi», forekommer nesten utelukkende under påvirkning av alkohol. Likevel nevnes ikke alkohol, der Målselv ser ut til å ha et større problem enn resten av landet, én eneste gang i artiklene. Det er pussig.

Det forekommer fra tid til annen påstander om at rusreformen ble gjennomført i lokalaviser i Norge. Men det er altså en misforståelse. Ruskonsulenter bør ha tilstrekkelig kunnskap om saksfeltet til å vite at dette ikke stemmer, og journalister bør ha tilstrekkelig kunnskap til å ikke formidle misforståelsen videre.

