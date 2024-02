Under fiskebåtredernes årsmøte i forrige uke falt høyresidens representanter på plass i folden. En etter en kunne de fiskeripolitiske talsmennene for Høyre, Frp og Venstre slå fast at ressursfordelingen mellom hav og kyst må ligge fast. De argumenterte ikke så hardt for hvorfor, men fast må den være. For det er bra. Det skaper stabilitet, påpeker de.

Fra før har partiene Rødt og SV gjort det klart at de ikke tar i kvotemeldinga med ildtang slik den er fremlagt. På venstresiden av regjeringa ligger det forventninger til radikale grep som griper langt inn i det forlengst veletablert systemet med kjøp og salg av fiskerettigheter.

Dermed ser det ut til at drømmen om en bredt forankret kvotemelding er i fritt spill. Skal fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) omfordele fisk fra store til små må hun hente støtte til venstre for seg, og skal hun unngå revolusjon i strukturordningene må hun gå til høyre.

Fiskeripolitiske talsmenn for partiene på høyresiden uttrykker sterk motstand mot den foreslåtte omfordelingen av fisk fra havfiskeflåten til kystflåten. Den foreslåtte flyttingen inkluderer gjeninnføring av trålstigen og inkludering av havflåten i spleiselaget for åpen gruppe.

Resultatet blir fremtidige omkamper og usikkerhet, akkurat det kvotemeldinga skulle sikre oss mot

Politikerne støtter gjeninnføring av trålstigen, men motsetter seg enhver diskusjon om ny kvotefordeling mellom hav og kyst som følge av spleiselaget for åpen gruppe.

I dag hentes fiskekvotene til åpen gruppe fra den lukkede kystgruppa. Forslaget om å inkludere havfiskerne i spleiselaget vil ikke gi mer fisk til deltakerne i åpen gruppe, kun føre til en omfordeling mellom havfiskeflåten og kystflåten i de lukkede kvotegruppene.

Fiskarlaget og Fiskebåt har signalisert at gjeninnføring av den gamle trålstigen er greit, men vil overhodet ikke ha noen diskusjon om ny fordeling av kvote mellom hav og kyst.

Sjansen er stor for at regjeringa ikke skaffer det brede flertallet de har snakket om på inn- og utpust siden de overtok regjeringsmakta. Resultatet blir fremtidige omkamper og usikkerhet, akkurat det kvotemeldinga skulle sikre oss mot.

Dommen over kvotemelding 2.0 kan bli historien om bjørnen som ble til skinnfell, som mest at alt ble en stortingsmelding om hvordan tilbakefallet av strukturkvoter skulle foregå.

Minileder: Plask

Polarbadet på Bardufoss ber Målselv kommune om en garanti på 120 millioner kroner for å renovere anlegget.

Her må kommunen sikre seg for å unngå økonomisk mageplask.

