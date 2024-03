I dag regner jeg med at også SV jubler over at Sverige er blitt medlem i Nato. Denne kjensgjerningen, om at Finland og Sverige skulle bli medlem av forsvarsalliansen, var helt utenkelig for fire år siden.

Den alvorlige forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjonen vi opplever i dag, med Putin og russernes brutale og hensynsløse krig i Ukraina, har gjort det klart også for våre naboland som ser et sterkt behov for å styrke forsvaret.

SVs gruppeleder i Troms fylkesting, Bjarne Rohde, forsøker nok en gang å bortforklare SVs kraftige motstand mot at Norge har inngått en avtale med USA om å bygge ut militær infrastruktur på norsk jord. Han unnlater å nevne at avtalen er en styrking av avtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA fra 2022. En avtale som betyr at det ikke blir amerikanske baser på norsk jord, men områder som Norge, USA og andre allierte styrker kan brukes i fellesskap for militære formål.

Jeg tror at velgerne har fått med seg SVs meninger og standpunkt i forsvars-sammenheng

SVs glansnummer i forsvarspolitikken for noen år tilbake om et nordisk forsvarssamarbeid, må i dag være litt av et slag for SV når de nå registrer at noe av det første Nato-landene Sverige og Finland gjorde som Nato-medlemmer var nettopp å undertegne en avtale med USA lik den avtalen de nå så desperat kjemper i mot.

Det forteller oss at disse to nye Nato-landene vurderer den sikkerhetspolitiske situasjonen svært truende etter Russlands angrep på nabolandet Ukraina, med massebombing og drap på kvinner og barn.

Er det for mye å forvente at også SV og Rødt tar inn over seg disse realitetene? Jeg tror at velgerne har fått med seg SVs meninger og standpunkt i forsvars-sammenheng. Så kan vi også få med oss hva disse to partiene stemmer når avtalen skal opp til votering i Stortinget om ikke så lenge.

