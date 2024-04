I løpet av de siste ukene er det lagt frem to viktige saker for nasjonen Norge og Troms. Stortinget må se Nasjonal transportplan (NTP) og Langtidsplan for forsvaret (LTP) i sammenheng.

Troms fylke ligger sentralt til i Norges strategisk viktigste område og er eneste fylke i landet som grenser til både Sverige og Finland – våre nye NATO-allierte. Behovet for utvikling av transportsystemet i fylket vårt er svært stort. Samferdsel er premissgivende for nærings- og samfunnsutviklingen, og Troms trenger en infrastruktur som kobler samfunnet bedre sammen. NTP må i større grad imøtekomme utviklingsbehovet i Troms og se sammenhengen med LTP.

Det må bli mer attraktivt å bo i nord enn å pendle til nord

Hoveddelen av forsvarsaktiviteten i vårt fylke foregår i Midt- og Sør- Troms. Med den varslede opptrappingen av forsvaret er det på tide å utvide bo- og arbeidsmarkedet i regionene gjennom samferdselsløsninger.

En av de store utfordringene forsvaret må klare, er å beholde og rekruttere personell. Et sterkt forsvar starter med å ha nok folk. Da må vi både klare å ha gode velferdsordninger for de ansatte, men også ha attraktive studie- og arbeidsplasser for medflytterne. Det må bli mer attraktivt å bo i nord enn å pendle til nord.

Derfor er det viktig at Stortinget prioriterer og har ambisjoner for å realisere Østre Malangen-korridoren. Den vil være med på å korte ned reisetiden fra Midt- og Sør-Troms til Nord-Norges største by, Tromsø, med nesten en time. Ikke nok med det, så er dette en av de få prosjektene Statens vegvesen har utredet til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det er foreslått å bruke 600 milliarder mer på forsvaret de neste 12 årene, parallelt med dette bør det investeres 9,1 milliarder for å realisere Østre Malangen – korridoren. Fordi, med Østre Malangen vil man legge til rette for mindre innpendling i Troms og medflyttere kan bli med. Om vi kutter reisetiden til og fra Tromsø og Indre-Troms med nesten en time, vil vi muliggjøre det for ansatte i forsvaret og deres familier å bo i en større del av Troms.

I dag er det mange som jobber i indre Troms og som pendler hjem til andre fylker. Om vi skal ha vekst i fylket og i regionen må vi tilrettelegge for at personer som jobber i Troms også ønsker å bo i Troms. Og da må vi gjøre arbeidsmarkedet i Tromsø tilgjengelig for flere.

Skal vi bygge opp en sterkere beredskap i nord og i Troms er innbyggerne en sentral del av dette. Og det er både eksisterende og nye innbyggere.

