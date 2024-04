Vi må heve statusen til barnehagelæreren og barne- og ungdomsarbeideren. Vi må gjøre barnehagen til en mer attraktiv arbeidsplass, og dette starter med å styrke bemanninga. Vi må rett og slett snakke mer om barnehage.

Vi mangler nesten 3.000 barnehagelærere. De siste årene har vi sett en dramatisk nedgang i antallet søkere til barnehagelærerutdanningen over hele landet.

En tredjedel av barnehagelærerne vurderer å forlate yrket innen de neste tre årene. De føler seg overarbeidet — for få voksne til for mange barn. Og når oppgavene og kravene som stilles ikke stemmer overens med de faktiske rammene de jobber under, er det ikke rart det blir ropt bemanningskrise!

Å investere i barnehagen er å forebygge utenforskap

Utdanningsforbundet har publisert en rapport som kaster lys over konsekvensene av denne krisen. Det er en direkte sammenheng mellom lav bemanning og kvaliteten på det pedagogiske tilbudet.

Hvorfor er barnehage viktig? Forskningen viser at barnehagen spiller en kritisk rolle i å utjevne sosiale forskjeller, spesielt for familier med lav inntekt. Allerede i barnehagealder kan vi se hvilke barn som vil møte utfordringer i skolen og som risikerer å falle utenfor senere i livet.

Vi må styrke plantida for pedagogene, samtidig som at vi sikrer at vi har nok voksne, slik at plantida ikke går ut over faktisk samvær med barna. Og sikre at bemanningsnormen gjelder for hele barnehagens åpningstid. Slik det er nå, med åpningstider som strekker seg langt utover barnehagens "kjernetid", blir det tydelig at ressursene må smøres utover hele dagen.

Så må vi styrke fagarbeideren, og gi de retten og muligheten til høyere utdanning med fagbrev videre til barnehagelæreryrket, hvis de ønsker det. Utdanningssystemet må henge sammen med praksis og kunnskap. Dette vil heve status og anerkjennelse av fagarbeideren.

Å investere i barnehagen er å forebygge utenforskap. Det er samfunnsøkonomi på sitt aller beste. Dette er ungene våre og framtida vår.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her