Som langvarig bruker av Midt-Troms Helsebad og også medlem av styret for denne frivillige organisasjonen henvender jeg meg til deg. Jeg håper du tar deg tid til å sette deg inn i vår sak. Bakgrunnen for dette brevet er at formannskapet i Sørreisa i møte 29.11.gjorde et enstemmig vedtak om ikke å gi støtte til Midt-Troms Helsebad etter at kommunedirektøren hadde innstilt på dette. Inneværende år har vi vært 20 personer fra Sørreisa som bruker tilbudet i MTH, noen en gang per uke, andre, som meg selv, to. Antall brukere vil ligge på omtrent det samme også i 2024. I MTH får vi tilrettelagt trening i varmt vann, 32 herlige grader, under ledelse av fysioterapeuter med Helfo-avtaler.

Gjør vi et lite regnestykke der halvparten av de 20 har to økter per uke, de andre en og regner med 40 uker per år, utgjør dette 420 behandlingsøkter, hver på 50 minutter. Uten for stor belastning på ledd gjør vi øvelser som er gode for kondisjon, bevegelighet, styrke, muskelkraft, pust og balanse. Slik opprettholdes og styrkes funksjonsnivå og evne til å delta i samfunnet og arbeidslivet. Vi som finner vanlig treningsstudio helsemessig utfordrende, har altså her et meget godt tilbud. Noen tror at helsebad er spa for skravlekjerringer. Det er det altså ikke. Slike tilbud inngår i repertoaret hos flere rehabiliteringsinstitusjoner, de anbefales av leger og fysioterapeuter, og de er alltid sikret gjennom individuell tilpasning til den enkelte bruker. Alle vi brukere av helsebadet har fått innpass der via det kommunale helsevesenet. Og også menn deltar!

Men Sørreisa kommune trenger heller ikke fremstå som gratispassasjerer

Midt-Troms Helsebad ble omgjort til en frivillig organisasjon i 2022, og er registrert i Brønnøysundregisteret. Tilbudet sto da i fare for å bli lagt ned. Styret i MTH har fått et godt samarbeid med Senja kommune, og slik sikres midler til drift, om enn marginalt.

Ventilasjonsanlegget vårt er utslitt, og nytt kommer på plass i mars ved hjelp av lån fra KLP. Styret i MTH har som mål å øke kapasiteten i helsebadet når det nye ventilasjonsanlegget er på plass, til glede for gamle og nye brukere i nedslagsfeltet vårt som er kommunene Senja, Sørreisa, Målselv, og Dyrøy. Så kan man spørre, hvorfor er MTH så freidig og ber om støtte fra Sørreisa kommune? Svaret er at vi pr i dag er 20 sørreisaværinger som får et uvurderlig tilbud Sørreisa kommune ikke har og ikke trenger å ha så lenge MTH finnes. Men Sørreisa kommune trenger heller ikke fremstå som gratispassasjerer i MTH. Som det fremgår over er tilbudet ved MTH interkommunalt, og vi søker derfor alle gjeldende kommuner om økonomisk støtte. Nå håper vi dere kommunestyrerepresentanter går inn for at Sørreisa kommune kan omgjøre den negative innstillingen til et positivt vedtak i kommunestyremøtet 14. desember.

I vår søknad antydet vi en sum på 50.000, men alle bidrag kommer godt med.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her