I Harstad Tidende 1. desember kommenterer ibestadværingen Erik Roll mitt synspunkt på en tapt sak, slik jeg ser det, nemlig en restart av fergeforbindelsen Harstad-Skrolsvik, Øylandsruta — som jeg var med å bidro til å få etablert som sommerferge i 1998/99.

Dens skjebne er kjent — en skjebne jeg personlig som god senjaværing selvsagt beklager, og med harstadøyner er det bare trist å være vitne til de mange tusener som over mange år nå bokstavelig talt seiler forbi byen!

Men, nå foreslår ibestadværingen Erik Roll en løsning for å få Harstad knyttet opp mot Senja. Nemlig med ferge Stangnes-Sørrrollnes, så over Rolløya, gjennom Ibestadrunellen (3, 3km), over Andørja og Mjøsundbrua, nedover Salangen, gjennom Sørreisa, Finnfjordbotn og Finnsnes, over Gisundbrua og så — endelig å sette bilhjula på Senja. En reise jeg selv har foretatt de senere årene.

Jeg må nok innse at mitt håp om igjen å ta Øylandsruta til Senja er «i det blå»

Dette forslaget er ikke nytt, ja, noen prøvde seg på å kalle dette ytre kystfylkesvei, uten å ha kontakt med kysten! Men spørsmålet er: Er dette et realistisk alternativt tilbud i konkurranse med fergeforbindelsen Gryllefjord-Andenes for både bilturister, nyttetrafikk og turoperatører mellom Lofoten/Vesterålen og Senja tur/retur? Og vil Harstad synes dette er en tilfredsstillende «kystvei»?

Jeg tviler på at Erik Rolls visjon vil vise seg vise å kunne bli noen suksess, tross bedre vei over Rolløya. Men det er jo lov både «å kjempe og ønske»- — jeg vil ikke ta fra Erik Roll sitt ønske og eventuell innsats for å få sin «kystvei».

ØYLANDSRUTA: - Den fikk aldri vist sin berettigelse. Tross alt hadde vi ca 5.000 biler og ca 12.000 passasjerer i vår beste sommersesong, skriver Arvid Eliseussen. Foto: Trond Sandnes

Jeg må nok innse at mitt håp om igjen å ta Øylandsruta til Senja er «i det blå». Men jeg er imidlertid stolt over mitt bidrag til realiseringen av Øylandsruta, selv om den aldri fikk vist sin berettigelse. Tross alt hadde vi ca 5.000 biler og ca 12.000 passasjerer i vår beste sommersesong.

NB! Erik Roll: Den daglige hurtigbåten er som kjent kun for passasjerer Harstad/Finnsnes/Tromsø!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her