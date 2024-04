Alt er klappet og klart for årets idrettslige høydepunkt i Midt-Troms. Løypene er ferdig preparert fra Setermoen til Finnsnes, der sentrumsgatene i skrivende stund fylles med snø. Det blir show for barn og unge — det blir afterski og stemning på utestedene — og det blir idrettslige prestasjoner på høyt internasjonalt nivå. Været blir topp. Nå gjenstår bare at du hiver deg med på festen og skaper stemning langs løypene!

Reistadløpet og Summit 2 Senja ble i fjor et eventyr i klassen «er det virkelig mulig?». Det første året av tre (foreløpig) renn i Ski Classics overgikk alle forventninger. For jeg tror det fleste av oss ikke ante hva som kom.

Oppmerksomheten, oppslutninga — og ikke minst været og den euforiske stemninga — var uvirkelig. Vi har kanskje kjent en anelse av den samme gåsehud-følelsen på store konserter som Finnsnes i Fest i sommervarmen. Rammen rundt Reistadløpet og Summit 2 Senja ga en smak av det man opplever i Holmenkollen, på store skiskytterarenaer i mellom-Europa og under andre internasjonale vinterarrangementer.

Spørsmålet nå er om det i det hele tatt er mulig å gjenta suksessen, og om det faktisk kan bli bedre. Bare årets arrangement vil gi oss svaret. Nå vet vi mer om hva vio går til og hva vi kan bidra med. Det går an å ta et nytt steg!

At Summit 2 Senja ble kåret til årets løp i Ski Classics av utøvere, støtteapparat og funksjonærer forteller det meste — egentlig alt. Marcialonga, Vasaloppet, Birkebeinerrennet — og ti andre av Europas største langløp i langrenn som inngår i verdenscupen — ble danket ut.

Innspurten på Lund-kaia på Finnsnes med hurtigrute-turister og 4.000-5.000 tilskuere langs løypa gjennom sentrumsgatene var knapt til å tro! Jeg er vokst opp midt i Finnsnes sentrum, og det å se Storgata fylt med snø og omkransen av publikum var rett og slett rørende, og nesten ubegripelig.

Visjonene og potensialet er enormt for å utvikle de to lokale løpene

Jeg skrev en kommentarartikkel før den spektakulære avslutningen på Finnsnes palmesøndag i fjor, med tittelen «Skjønner vi egentlig hvor stort dette er?» — og stilte spørsmålet «Hvor stort kan det bli i framtida?» Svaret nå er at starten kunne ikke blitt bedre. Fortsettelsen er i år, og også neste år er kontraktfestet. Så får vi gjøre jobben, og sørge for at det blir mer enn tre år!

Oppmerksomheten TV-sendingene til store deler av Europa skapte, er knapt mulig å måle i verdi. Folkebladet hadde i tillegg over 30.000 seere på våre sendinger fra Bardufoss og Finnsnes. Like mange som det bor i hele regionen vi dekker. Det er utrolig.

UTROLIG: - Innspurten på Lund-kaia på Finnsnes med hurtigrute-turister og 4.000-5.000 tilskuere langs løypa gjennom sentrumsgatene var knapt til å tro! skriver Steinulf Henriksen. Foto: Stein Wilhelmsen

Den sammenhengende langrennsløypa på over ti mil fra Setermoen via Bardufoss og helt ned til Finnsnes sentrum er igjen tatt i bruk av turfolk og aktive skiløpere. Her ligger det store muligheter for regionen i årene framover, ikke minst i folkehelsas tjeneste og i reiselivssammenheng.

Visjonene og potensialet er enormt for å utvikle de to lokale løpene. Ren arktisk galskap fra fjell til fjord står i vakker kontrast til de øvrige løpene i Ski Classics.

Det viste det faktum at Summit 2 Senja stakk av med 36 prosent av stemmene da årets løp i Ski Classics ble kåret. På andre- og tredjeplass fulgte langløpene Marcialonga og Pustertaler Ski Marathon.

Skiløperne selv var nærmest tom for superlativer etter å ha gått det 70 kilometer lange løpet fra Bardufoss til Finnsnes. «Sinnsyke omgivelser, fantastisk publikum, vakre fjell og fin utsikt» var noen av ordene løperne brukte for å beskrive opplevelsen.

VINNER: Astrid Øyre Slind vant fjorårets Summit 2 Senja — her sammen med premieutdeler Live Arnesen. Foto: Mathias Brobakk Nordgård

For å sitere det Andreas Nygaard fra Team Ragde Charge, som står med hele tre sammenlagtseire i Ski Classics, sa til Folkebladet like etter målgang på Finnsnes: «Ååå, herregud. Det var renn med stor R. Det må ha vært noen helt sinnsyke bilder fra toppen av fjellet. Det var det ultimate rennet. Det må ha vært noen av de beste tv-bildene som er vist på live-tv».

En hundre prosent treffsikker oppsummering! Ha en fin fest!

