Det taler for NH90 sine kapabiliteter at av de 13 nasjoner som deltar i øvelsen Strong Resolve 2024 har åtte av nasjonene operative NH90, og Frankrike, Nederland, Belgia, Sverige og Finland deltar med flere av sine NH90 på øvelsen.

10. juni 2022 nesten fire måneder etter at Russland angrep Ukraina sa den norske regjeringen opp kontrakten med NATO Helicopter Industries (NHI) om levering av 14 NH90 helikoptre og krevde fem milliarder NOK tilbakebetalt. – Det er en alvorlig avgjørelse, men uansett hvor mange timer personellet jobber, og uansett hvor mange deler vi bestiller, så vil ikke NH90 kunne møte Forsvarets behov, hevdet forsvarsministeren.

NHI mener på den andre siden at det ikke er mulig å si opp avtalen, og at oppsigelsen av kontrakten er juridisk grunnløs.

Skylddelingen om hvorfor NH90 ikke kunne møte Forsvarets behov er uavklart. Det stilles spørsmål om Forsvarets provisioning av reservedeler, tilgjengelighet på flymekanikere, konfigurasjonsendringer frem til oppsigelse dato og mottak og innfasing av helikoptre som ikke var ferdigstilt kan være årsaken til at NH90 ikke møtte Forsvarets behov.

For å bøte på mangelen av 14 NH90 har regjeringen gått til bestilling av seks Seahawk til en kostnad på 12 milliarder NOK som synes å bli levert i perioden 2027-2030.

Etter Langtidsplanen for Forsvaret som ble stortingsbehandlet 1.12.2020 skulle innfasingen av NH90 nå være i en avsluttende fase og innfasingen av nye helikopter til Hæren og Spesialstyrkene skulle være godt i gang. Kystvakten, Fregattvåpenet og Hæren mangler fortsatt helikopter og det er ingen plan for utskifting av Spesialstyrkenes aldrende helikopter.

Rolf Austgard Foto: Gjermund Nilssen

At det står 9 NH90 garasjert på Bardufoss som holdes operativt ved vedlikehold og skifte av komponenter etter kalender og testes for Forsvarets regning og at 5 NH90 er klare for levering fra Italia, er kjent.

Hvis Norge ønsker å ta NH90 i bruk vil NHI sammen med Kongsberg Aviation Maintenance Service (KAMS) kunne gi den nødvendige støtten slik at de får fullt operative helikoptre innen kort tid med nok timer til å fly det de ønsker. Med dagens mangel på helikopter ville dette være klokt.

