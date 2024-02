At Heidi Greni (Sp) enda en gang gjengir Høyres valgkampløfte feil, gjør ikke budskapet hennes sant.

Greni skryter i sitt innlegg av at Støre-regjeringens pengebruk. Men er det god bruk av skattebetalernes penger å bruke nesten en milliard på å lage flere fylkeskommuner, kommuner og mer byråkrati? Ingen av de som nå sliter med høye kostnader og anstrengt økonomi får det bedre av slik sløsing. Dette er penger som heller kunne vært brukt på å gi innbyggerne bedre tjenester.

Høyre har i sitt alternative budsjett foreslått å redusere skattene for både folk og bedrifter. En vanlig familie med to små barn ville med Høyre fått cirka 5.000 kroner i skattelette og 11.500 kroner mer i barnetrygd enn med regjeringens budsjett. Samtidig foreslår vi også å senke prisene på SFO og barnehage for dem med lavere inntekt, slik at pris ikke skal være et hinder for deltagelse.

Hva gjør Senterpartiet? Skattene har økt med 40 milliarder siden Støre-regjeringen tok over, norske eiere må betale mer i skatt enn utenlandske konkurrenter — og i tillegg må kunnskapsbedrifter betale ekstraskatt ved at arbeidsgiveravgiften økes på lønninger over 850.000 kroner.

Selv tror jeg velgerne hadde satt mer pris på en regjering som gjorde det de kunne for å holde folks kostnader nede, enn å kritisere opposisjonen

Høyre mener at mer av pengene heller bør bli igjen i lokalsamfunnene, hos folk og bedrifter, sånn at det kan skapes flere arbeidsplasser. Distrikts-arbeidslivet som ofte har behov for innleie for å ta unna topper gjennom året, har blitt møtt med forbud og strengere reguleringer.

Arbeidslivskriminalitet skal slås ned på, men det er oppsiktsvekkende at seriøse bedrifter rundt i landet skal betale prisen for problemer i Oslofjord-området.

Selv tror jeg velgerne hadde satt mer pris på en regjering som gjorde det de kunne for å holde folks kostnader nede, enn å kritisere opposisjonen. Men det ser ut som det trengs et regjeringsskifte før velgerne kan få dette.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her