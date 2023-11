Jordmorfølgetjenesten i Bardu er foreslått nedlagt. Per nå har Bardu Kommune vakthavende jordmor 24/7 annenhver uke. Det betyr at hvis du er så uheldig å havne i fødsel den uken hun ikke er på vakt, så er det ingen jordmor i nærheten å kontakte.

Nærmeste sykehus er Narvik som er 75 minutter unna, på andre siden av en fjellovergang. Denne veien er stadig stengt på grunn av dårlig vær på vinterstid. Ikke alle risikofødende kvinner har lov til å føde på lokalsykehus, og må i så fall til Tromsø som er ca 2,5 timer unna i bil.

Jeg stiller meg allerede svært kritisk til at Bardu annenhver uke ikke har noen vakthavende jordmor. Det at de nå vurderer å fjerne tilbudet i sin helhet er ingen ting annet enn hårreisende. Vakttjenesten er først og fremst utrolig viktig fordi det øker tryggheten til fødende kvinner i distriktet.

Denne erfaringen gjør at jeg ikke kommer til å tørre å bli gravid igjen hvis vi bor i Bardu — og det ikke finnes vakthavende jordmor

De gangene fødselen går svært fort eller været hindrer kvinner i å nå sykehus i tide, så er det uvurderlig viktig å ha en jordmor i nærheten som kan ta i mot barnet tryggest mulig enten i hjemmet, i ambulanse eller på legevakt.

En vakthavende jordmor som kan undersøke kvinner i fødsel bidrar også til å spare ambulansetjenesten for unødvendige turer, da jordmor kan gjøre en vurdering på om det er trygt for kvinnen å kjøre i egen bil til valgt fødested. Det er også en stor trygghet for ambulansepersonellet å ha med en jordmor i bilen. De blir ikke jordmødre av et to timers kurs i hvordan å ta i mot et barn.

Jordmoren som blir med i ambulansen har kompetansen til å fange opp mulige komplikasjoner underveis i fødselen som kan gjøre det nødvendig med helikopter under transport.Vi må ikke undergrave viktigheten av tilstedeværelsen av riktig kompetanse for fødende kvinner.

Selv fikk jeg erfare vakthavende jordmors verdi da jeg gikk i fødsel sent på kvelden midt på vinteren i år. Heldigvis for meg gikk kommunens svært dyktige jordmor på vakt samme dag. Allerede ti minutter etter første tegn på fødsel satt jeg i bilen på vei til jordmors kontor fordi det tok seg opp skremmende fort.

Hun undersøkte meg og gjorde en faglig vurdering på at dette potensielt kunne bli en styrtfødsel. Planen var egentlig å føde i Tromsø. Heldigvis vurderte jordmor at det ikke var trygt å kjøre i retning Tromsø grunnet lang reisevei, og bestilte en ambulanse i retning Narvik i stedet. Den vurderingen vil jeg være evig takknemlig for at en jordmor gjorde før vi kjørte avgårde.

Det ble en styrtfødsel med en påfølgende stor og livstruende blødning rett etter fødsel. Hadde vi kjørt uten jordmor i retning Tromsø så vet vi ikke om jeg hadde overlevd turen. Denne erfaringen gjør at jeg ikke kommer til å tørre å bli gravid igjen hvis vi bor i Bardu — og det ikke finnes vakthavende jordmor.

