31. oktober la rådmannen fram budsjettforslag for perioden 2024-2027, der det foreslås å ta ned fem av 22 sykehjemsplasser ved Stonglandet sykehjem og seks plasser ved Gryllefjord sykehjem. Samtidig åpnes en avdeling med ti plasser ved Finnsnes sykehjem.

Skulle dette bli vedtatt i kommunestyret gjenstår det bare 17 sykehjemsplasser og ni tomme rom i de nylig renoverte og godt tilrettelagte lokalene ved Stonglandet sykehjem. Samtidig er det ventelister på sykehjemsplasser, og pasienter ligger på overtid på UNN fordi de ikke er friske nok til å reise hjem. Per medio november var det dyb på venteliste for å få sykehjemsplass.

Parallelt med at budsjettforslaget legges fram pågår det en prosess med utarbeiding av ny Helse- og omsorgsplan, som i tillegg til flere gode satsningsområder også skal forsøke å løse en lenge varslet helsepersonellmangel i vår kommune, i møte med den mye omtalte eldrebølgen.

2. november var det folkemøte om dette på Stonglandseidet, der innbyggerne fikk komme med sine innspill og ønsker, og også her ble det uttrykket bekymring og utrygghet omkring rådmannens forslag.

Forslaget skaper sterke reaksjoner både hos personalet ved sykehjemmet og ellers i lokalsamfunnet, nå som bygdas hjerte — sykehjemmet — på nytt trues med å bygges ned.

I etterkant av dette har det blitt stilt mange spørsmål, men det foreligger svært få svar. Er dette en varig endring? Vil man fortsette å utlyse stillinger til Stonglandseidet?

Vi mener at rådmannen har startet i feil ende i denne prosessen!

Hvilke signaler sender man ut når man bygger ned i distriktet — er det da så fristende å søke seg hit? Hva betyr det i praksis at man tar ned fem plasser? Hvordan skal nedtrappingen gjennomføres, og hvem er det som skal få bo på sykehjemmet?

I dag har Stonglandet sykehjem to avdelinger, en ordinær langtidsavdeling og en skjermet avdeling som er spesielt tilrettelagt og utformet for pasienter med demenslidelser, slik at de skal ha en trygg og god hverdag. Skal vi fortatt ha to avdelinger?

Uten gode svar vokser utrygghet fram hos innbyggerne på Sør-Senja. I alle fall om man selv planlegger å bli gammel her, eller har noen nære som har behov for eldreomsorg.

Rådmannens forslag er ikke et sparetiltak sies det, men begrunnes med at man ønsker å minske belastningen for personalet som allerede er her og unngå bruk av overtid.

Men har noen spurt personalet ved Stonglandet sykehjem hvordan de opplever arbeidshverdagen sin?

Til tross for overtidsbruk har Stonglandet sykehjem lavt sykefravær, og høy nærværsprosent. Personalet oppgir å trives godt på arbeidsplassen sin. De opplever et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø, med mye latter, tilhørighe og et høyt faglig nivå med kollegaer som får til mye sammen.

Det er store utfordringer med rekruttering av helsepersonell med nødvendig kompetanse i både distriktene og mer sentrale strøk, og dette gjelder over hele landet. Senja kommune har vedtatt å bruke tre millioner på å styrke hjemmetjenesten, få på plass velferdsteknologi og å jobbe med rekruttering av fagarbeidere. Hvor står vi i den prosessen, og hva har vært gjort av rekrutteringstiltak i Senja kommune?

Senja kommune har de siste tre år utlyst ledige stillinger 11 ganger via ulike forum, men får ikke aktuelle søkere. Hva det er som gjør at vi ikke får søkere hit?

Er vi konkurransedyktige? Eller må vi være mer kreative og se på andre muligheter og økte tilskudd i distriktene for å nå ut til flere søkere? Kan vi bli bedre på seniorpolitikk, slik at vi beholder arbeidstakerne som er på vei ut av arbeidslivet?

Administrasjonen snakker om en kannibalisme i helse- og omsorgssektoren, der kommunene overbyr hverandre i kampen om å få kompetansen, og de ønsker ikke at det skal være slik. Dette er gangen, og akseptert innenfor andre fagområder når etterspørselen er større enn hva samfunnet klarer å levere. Hvorfor skal det være annerledes for ansatte i helse og omsorg?

Så til dere som leser dette og skal stemme over forslaget:

Vi mener at rådmannen har startet i feil ende i denne prosessen! Det er uklart hva som har vært forsøkt av rekrutteringstiltak i distriktene, og det er flere spørsmål enn det finnes svar.

Slik vi ser det så hopper man nå bukk over flere gode rekrutteringstilta, og haster mot nedleggelse uten at man har sett på de langsiktige konsekvensene av dette. Det kan også være hensiktsmessig å ha på plass helse- og omsorgsplanen for neste periode før man går drastisk til verks og legger ned sykehjemsplasser på Stonglandseidet.

På vegne av Norsk Sykepleierforbund sine medlemmer på Stonglandet Sykehjem.

