I dag 02.04.24 kunne en høre om «kraftsatsningen» regjeringen la opp til av det norske Forsvaret. Fra om lag 9.000 vernepliktige i dag til 13.000 i 2036. Altså om 12 år.

Dette vil ifølge Trygve Slagsvold Vedum koste om lag tre milliarder kroner. Samtidig vet vi at regjeringen har garantert støtten til Ukraina med 15 milliarder kroner hvert år i fem år. Over halvparten av dette i ren militær støtte. Altså om lag 40 milliarder. Da synes jeg tre milliarder til å bygge opp forsvaret av Norge ikke er nok!

Kjære forsvarsminister Gram og kjære finansminister Vedum; Jeg synes faktisk dere burde prioritere mer til oss selv og mindre til andre! Men en kan vel ikke forvente så mye mer av en siviløkonom/grensevakt og en agronom/MP. Men det er ikke deres skyld. Ansvaret er ene og alene statsministerens.

Jan Skogheim Foto: Privat

Jeg skulle ønske vi i Norge fikk en lov eller forskrift som tydeliggjorde at en statsråd måtte ha erfaring og innsikt i det sakskomplekset hun/han ble valgt inn i. Da tror jeg vi hadde sluppet mye bråk mellom grupper og ikke minst hyppige statsrådskifter. Jeg skulle også ønske at, i dette tilfellet Forsvaret, hadde fått en statsråd med innsikt i historie.

Den viktigste ressursen vi har er Heimevernet. Det har visst seg gang på gang opp gjennom historien, fra oldtiden til i dag, hvor viktig et folkelig forankret forsvar er. Det er det som styrker forsvarsevnen, ikke hvor mange F-35 eller ubåter Norge har.

Vi trenger en statsminister som er der først og fremst for Norge. Ikke bare for alle andre gode formål!

et er Heimevernet som er fundamentet for å bygge forsvarsvilje. Det er Heimevernet som besitter lokalkunnskap og erfaring fra sine områder. Skal Norge lykkes i å trenere et angrep inntil Nato kommer oss til unnsetning, er det essensielt med et sterkt heimevern.

Mitt forslag til grensevakt Gram og MP Vedum er at dere gjenoppretter HV 016 som ble nedlagt i 2011. En avdeling som skulle drive antiterror og forhindre sabotasjeaksjoner på norsk jord. En avdeling bestående av topp motiverte og, ikke minst, lokalkjente folk. Det er nemlig Heimevernet som er best egnet som et førstelinjeforsvar i tilfelle krig eller konflikt. Og denne gangen foreslår jeg at dere også oppretter HV016-avdelinger nordpå og ikke bare nord til Trondheim.

Alle, både tidligere forsvarsministre og forsvarssjefer, må gå i seg selv og erkjenne at nedbyggingen av Forsvaret, og i særdeleshet Heimevernet, var en stor feil. Dagens verdensbilde viser med all tydelighet at Sovjetunionens fall var en kortvarig lykke.

En despotisk Putin i Russland, et politisk ustabilt USA, Orban i Ungarn, Xi Jinping i Kina, Salman i Saudi-Arabia og Erdogân i Tyrkia viser hvor farlig verden er. Da trenger vi at det norske Forsvaret styrkes. Ikke via en opptrappingsplan som strekker seg 12 år frem i tid, men så raskt som overhodet mulig.

Under den kalde krigen kunne Norge mobilisere 160.000 heimevernssoldater og 16.000 vernepliktige soldater. I dag består Heimevernet av 40.500 soldater og Forsvaret forøvrig av rundt 12.000 vernepliktige inkludert befal og sivilt ansatte.

Joda. Jeg erkjenner at Ukrainas kamp også er vår kamp. Det betyr ikke at vi ikke skal tenke mer på oss selv fremover. For det er ikke bare soldater vi trenger. Vi trenger det meste. Mer langtrekkende artilleri og luftvern. Mer ammunisjon til alle våpen. Mer trening. Bedre personlig utstyr. Mer forskning.

Ja, simpelthen styrkning på alle områder i Forsvaret. Og vi trenger en statsminister som er der først og fremst for Norge. Ikke bare for alle andre gode formål!

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her