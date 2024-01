Jeg har med interesse fulgt, i hvert fall deler av, debatten omkring Skjalg Fjellheim og sykehusene. Det som først og fremst slår meg — og skuffer meg— er mangelen på saklig debatt. Jeg vil oppfordre til debatt om sak — ikke person.

Avisa Nordland-redaktør Børre Arntzens gjentatte angrep på Skjalg Fjellheim er dessverre et eksempel på det motsatte — å ta mannen i stedet for ballen. Skjalg var i sin redaktør-tid i Nordlys «stemmen fra nord» — mer enn noen andre. Ikke alle var enige med han i alt. Det gjelder også meg. Men jeg respekterte stort hans evne og vilje til å sette nordnorske saker på dagsorden.

Og det var slettes ikke bare på vegne av Tromsø/Troms. Det var også på vegne av viktige saker for både Nordland og Finnmark. Må ærlig innrømme at jeg savner hans stemme i det offentlige rom om også alt annet enn sykehus, som han jo nå må konsentrere seg om.

VIKTIG - Skjalg Fjellheim har nettopp fått en av de viktigste informasjonsjobbene i Nord-Norge, skriver Benn Eidissen. Foto: Ronald Johansen

Skjalg har nettopp fått en av de viktigste informasjonsjobbene i Nord-Norge og arbeider til daglig med arbeidssted Bodø. Ingen — spesielt vi fra Bodø/Nordland — er tjent med å ikke ønske han hjertelig velkommen hit, samt lykke til i ny jobb. Det viktigste for oss alle er jo å bidra til vekst og positiv utvikling i vår kjære landsdel.

Da må vi ikke misbruke krefter på å ødelegge for hverandre. Mottoet må være : Vi konkurrerer — med fail play — når vi må, men vi samarbeider på alle områder hvor vi kan.

Mitt håp er at både Skjalg Fjellheim og folk i hele Nord-Norge forstår at Børre Arntzen ikke snakker på vegne av folk i Bodø/Nordland, for det kan vi ikke være bekjent av.

