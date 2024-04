Uttalelse fra Søndre Torsken Pensjonistforening til forslag til ny helse- og sosialplanen for Senja kommune:

Søndre Torsken Pensjonistforening diskuterte sist uke den nye planen for sykehjemsdriften i kommunen. Pensjonistforeningen er rystet og forslaget — og kommer med denne uttalelsen.

Mange av våre medlemmer var på møtet kommunen arrangerte i høst for å få innspill i arbeidet med ny helse- og sosialplan for Senja kommune. Vi må bare konkludere at dette møtet bare var en avledningsmanøver fra administrasjonen. Vi ble ikke hørt. For nå foreligger innstillingen fra arbeidsgruppe 4.

På møtet poengterte mange av deltakerne fra området hvor viktig det er for oss at Sifjord sykehjem blir videreført som sykehjem av hensyn til befolkningen i denne delen av kommunen. Det kan ikke poengteres sterkt nok hvor viktig sykehjemmet er både for de eldre i bygdene her, men og som arbeidsplass for befolkningen i distriktet.

Dersom sykehjemmet legges ned betyr det at alle eldre med sykehjemsbehov vil bli sendt til sykehjem fra Stonglandseidet til Rossfjord. Det kan vi ganske enkelt ikke akseptere.

Aksel Fallsen Foto: Privat

Vi har gjentatte ganger sett uttalelser fra administrasjonen om hvor fryktelig det er å sende eldre fra sentrum ut til distriktene. Vi forstår det godt. Ingen eldre ønsker å bli sendt langt bort fra kjente omgivelser. Men det vi ikke forstår, er administrasjonens manglende omtanke og forståelse for situasjonen for de eldre i distriktene.

De ønsker å sende alle eldre fra tidligere Torsken kommune til ulike sykehjem i sentrum, Skaland, Rossfjord eller Stonglandseidet når behovet melder seg. Det er ikke langt, i deres øyne, å bli sendt fra distriktene til sentrum. Det er mye, mye lenger andre veien.

Vi vil gå så langt å hevde at denne administrasjonen mangler fullstendig empati, forståelse og omsorg for situasjonen for de eldre fra denne delen av kommunen. I denne planen er det bare sykehjemmene i Sifjord og Gryllefjord som skal legges ned. Vi spør oss hvorfor?

Alt av kommunale arbeidsplasser og sykehjemsplasser skal til Finnsnes

Men det aller verste med hele innstillingen er at de (arbeidsgruppe 4) er klar over at kommunen etter å ha lagt ned Gryllefjord og Sifjord sykehjem vil trenge flere sykehjemsplasser. Men de må selvfølgelig etableres på Finnsnes, eller i «sentrum» som de hevder.

På side 15 i innstillingen står følgende: «Det er heller ikke sikkert man vil kunne ta ned alle disse plassene uten å øke kapasitet i sykehjem i sentrum». Alt av kommunale arbeidsplasser og sykehjemsplasser skal til Finnsnes, mener øyensynlig denne arbeidsgruppa. Holdningen denne arbeidsgruppa gir uttrykk for er skremmende.

Takk til SV som er i stand til å ta standpunkt for hele befolkningen i hele Senja. De viser til SSB som mener Senja kommune vil ha behov for 244 sykehjemsplasser i 2040, 90 plasser flere enn kommunen vil ha etter at Sifjord og Gryllefjord sykehjem er lagt ned. For halvannet år siden hevdet samme administrasjon at det ikke var forsvarlig å ha sykehjemsdrift på Stonglandseidet, i Sifjord, på Skaland og i Gryllefjord på grunn av mangel på faglig kompetanse. Av en eller annen grunn ser dette ikke ut til å gjelde lenger. Enten er hukommelsen svært begrenset i denne arbeidsgruppa, eller så har det kommet andre faktorer som vi ikke kjenner til.

Søndre Torsken Pensjonistforening krever derfor at:

* Sifjord sykehjem opprettholdes som sykehjem også etter 2028, fordi kommunen og området trenger disse sykehjemsplassene.

* Bygdene våre trenger også arbeidsplassene sykehjemmet generer. Alt må ikke legges til Finnsnes.

* Sykehjemmet gir trygghet for befolkningen. Eldre med behov for sykehjemsplass behøver ikke frykte hvor i kommunen de vil bli sendt.

* Så vidt vi har brakt i erfaring er ikke Sifjord sykehjem dyrere i drift enn andre sykehjem.

* Sifjord sykehjem er forholdsvis godt vedlikeholdt, og trenger ikke store renoveringer. Det sparer kommunen penger på, i forhold til gigantiske kostnader til nye sykehjemsplasser i «sentrum»

Det er ikke noe ønske i denne delen av kommunen for omsorgsboliger. I høringsutkastet fra gruppe 4 ser det heller ikke ut til at de planlegger med omsorgsboliger i vårt område på linje med FBAS som nesten er like kostbart som en sykehjemsplass.

Forslaget fra arbeidsgruppa er: «Sifjord, avvikle 14 sykehjemsplasser, videre drift som omsorgsboliger i tilknytning til base for hjemmetjenester, med tilgang til punktvise tjenester hele døgnet».

Innstillingen definerer ikke dette noe nærmere. Men vi ønsker å definere vår forståelse av forslaget. I vår tolkning betyr det: Base for hjemmehjelp. Ingen omsorgsboliger med bemanning hele døgnet. Men tilgjengelige rom hvor en kan innkvartere eldre som ikke kan være hjemme på de gamle sykehjemsrommene, med mulig besøk av omreisende personell fra «sentrum» dersom det er kjørbare forhold og tiden strekker til.

Eller det vi tror det egentlig betyr: Avvikling av det meste av eldreomsorgen i søndre Torsken. Det er hva administrasjonen planlegger for folket i bygdene i Grunnfarnes, på Medby, i Sifjord og på Flakkstadvåg.

Vi aksepterer ikke en slik løsning. Vi skal ha likeverdige tilbud med resten av kommunen. Det betyr at sykehjemmet må opprettholdes. Vi må få fred fra en administrasjon som fra første dag i Senja kommune har villet avvikle sykehjemmene i distriktene i den nye kommunen. Nå er det bare Sifjord og Gryllefjord som skal legges ned. Noen må ha snakket sammen.

