Styreuttalelse Målselv Venstre, februar 2024: I november 2023 tok kommunestyret i Målselv Tilstandsrapport for Målselvskolen 2022 til etterretning og ga samtidig kommunedirektøren i oppdrag (sitat):

«...å utarbeide faktagrunnlag for fremtidig skolestruktur i Målselv kommune. Faktagrunnlaget skal inneholde alternative løsninger knyttet til struktur og beskrive effekter av disse. Faktagrunnlaget sendes på høring og resultatet fra høringen legges fram for politisk behandling våren 2024».

Kommunedirektøren har fulgt opp. Faktagrunnlag, konkrete spørsmål og åpning for andre innspill er sendt ut på høring. Hovedtrekk i faktagrunnlaget er beskrevet i pkt 1.3; sterkt reduserte elevtall, en relativt presset økonomisk situasjon og utfordringer med å rekruttere kvalifiserte lærere.

Høringsfristen er først 15. mars. Alle som ønsker det, kan gi innspill — også politiske partier — før kommunedirektørens framlegg i slutten av april og kommunestyrets behandling 8. mai. Mye arbeid er gjort, men det meste ligger foran oss av innspill og løsninger for å bedre kvaliteten i skolene og rekruttering av kvalifiserte ledere og lærere til alle enhetene.

Kommunedirektøren må få støtte til det arbeidet, og ikke holdes for narr i prosessen

Men selve høringsperioden er knapt påbegynt før Senterpartiet — som faktisk sitter i posisjon og politisk ledelse av kommunen — melder i media at de allerede har konkludert. De vil ikke vite mer. Nå har formannskapet bedt kommunestyret å avgjøre 7. februar om saka skal gå videre eller stoppes.

Man kan spørre seg om saka i realiteten er stoppet når den til kommunestyret har fått ny tittel: «Kvalitet i skolen». Det var nemlig tittelen på ei utredning fra Agenda Kaupang, bestilt av kommunestyret i 2018 og behandlet i kommunestyret i 2022, med anmodning om at tiltak skulle følges opp i forbindelse med behandling av den årlige tilstandsrapporten. Så hvor er vi nå, og hvor skal vi egentlig i ei omfattende og viktig skolesak? Ingen handling betyr status quo.

Hvis kommunestyrets flertall allerede denne uka lander på å stoppe skolesaka i tilløpet, har man altså latt administrasjonen sette i gang et stort arbeid til ingen nytte. Man vil heller ikke få viktige høringsinnspill som skal følge saksgangen, leses av alle og forme kommunedirektørens forslag.

Stopp tilsier at man ikke vil få noe administrativt forslag til langsiktig bedring av kvalitet og rekruttering, og dermed ingen konklusjon i kommunens øverste organ for Målselv-skolens framtid.

Å se på framtidig skolestruktur kan også bety opprettholdelse av skoleenhetene og dermed konkret vurdere renoveringsbehovet. I saka vil det også kunne ses på ytterligere tiltak for økt kvalitet og rekruttering av kvalifiserte ledere og lærere.

Og man vil selvsagt også vurdere skoleenhetenes betydning i en større sammenheng for lokalsamfunnet rundt skolene. Det har den overordna samfunnsdelen av kommuneplanen sagt noe om. Et konkret mål der er å ha full oppdekning av kvalifiserte lærere i løpet av planperioden på ti år.

Målselv Venstre stemte i kommunestyret for å få fram flere fakta og muligheter. Kommunedirektøren har fulgt opp kommunestyrets vedtak. Han har det øverste administrative og faglige ansvaret for alle deler av grunnskolen, der elever, ledere, lærere og foresatte skal trives, lære og nå nye mål for livet. Kommunedirektøren må få støtte til det arbeidet, og ikke holdes for narr i prosessen.

Målselv Venstre vil sterkt advare mot å stoppe skolesaka og høringsprosessen. Alle muligheter må opp på bordet, og kommunestyret må lande løsninger og retning for Kommunedirektøren. Utfordringene går ikke over av seg sjøl.

