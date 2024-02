Hadde Glimt fått viljen sin, ville enda flere blitt lokket fra Tromsø til Bodø i vinter. Nå er det åpenbart at målet deres ikke bare er å hente kompetente TIL-folk, men samtidig også svekke rivalen i nord.

Når Glimt nok en gang henter sentrale personer fra Tromsø IL, kommer reaksjonene — slik det seg hør og bør mellom to rivaler. Sist i rekken er Jo Nymo Matland, en ekte tromsøgutt med TIL i blodet.

Selv debuterte Matland for TILs A-lag allerede som 18-åring, i samme kamp som dagens kaptein Ruben Yttergård Jenssen. Han fikk aldri den samme karrieren i TIL som kompisen, men ble heller en klubbnomade fram til han la opp i 2021.

Da telefonen kom fra daværende TIL-sjef og kompis Gaute Helstrup, var det naturlig at Matland fikk en rolle i moderklubben. Han ble en del av et speiderteam, med utgangspunkt i Oslo, der han kunne følge lokale talenter og reise utenlands på jakt etter spennende spillere.

Som kjent forlot både Gaute Helstrup og ikke minst Jostein Gundersen TIL til fordel for Glimt tidligere i vinter, noe som vekket sterke følelser hos mange i Tromsø. Én ting er de mest ihuga supporternes forståelige oppgitthet og irritasjon. Tross alt blir du, som tromsøværing på TIL, en identitetsmarkør for hele byen. En slik tilknytning betyr noe selv i de største klubbene i verden, og så også i Tromsø. TILs klubbemblem står sterkt.

Blant mange jeg snakker med som ikke følger TIL så tett, men er litt mer til og fra, er tilbakemeldingene etter de siste ukene interessante. Disse representerer egentlig majoriteten av byen, som ofte kobler seg litt mer på hvis det går skikkelig bra. Medgangssupportere om du vil.

Tidligere har de blitt irriterte på TIL når spillere velger seg bort, og ment at klubben ikke har gjort en god nok jobb. Nå er reaksjonene annerledes blant disse, som er stolte av TIL selv om de ikke vet hvem som til enhver tid er venstreback, eller har fått med seg de siste skadenyhetene før en kamp. Hvis noen lurte på om kriser kan få folk til å samle seg, har dette blitt behørig bekreftet.

De nevnte reaksjonene i stadig større grad uttrykker heller et ønske om at Glimt ikke skal lykkes, fordi de har hentet så mange av «vårres guta». Skadefryden vil være stor også hos denne grupperingen, når Glimt feiler skikkelig.

For de spør seg, i likhet med oss som følger TIL litt tettere, hva som egentlig foregår siden Glimt henter så mye fra Tromsø.

En viktig del av svaret er at Bodø/Glimt er kyniske i valgene sine. De er selvfølgelig ikke ansvarlig for å utvikle — eller å ta hensyn til hva som skjer i — TIL. Dette er klubben som etter norsk standard betaler eventyrsummer i overgangssummer og lønninger, men er raske med å avskilte spillere som ikke passer inn. Her ofres omdømme, både internt og eksternt, for å komme til Champions League i høst.

Noen husker sikkert saken fra sist sommer der den suksessfulle hovedtreneren Kjetil Knutsen hentet tilbake en halvskadd Lasse Nordås, som Glimt hadde solgt til TIL, for å bruke han mot nettopp TIL bare et par dager før han offisielt ble klar.

Det var den gangen enkelt for undertegnende å sammenligne Knutsen med den verdenskjente treneren José Mourinho, når det kom til spillet utenfor banen. Et spill Knutsen for øvrig selv fikk kjenne på for et par år siden, da Mourinho sendte assistenttreneren sin etter Knutsen i det som endte i et håndgemeng.

På samme måte som dette spillet ikke var et tilfeldig grep fra Knutsen for å sette ut TIL, er det heller ikke tilfeldig at Glimt har hentet så mye fra TIL som de har gjort. Det er en bevisst strategi å hente dyktige spillere og trenere fra Tromsø, fordi de fremstår dyktige og fordi de ikke innebærer en betydelig kostnad.

Det er lett å avfeie dette som «jåss», og Glimt vil jo heller aldri innrømme at det er fordelaktig for dem, men handlingene viser at det er satt i system.

At Runar Espejord, Daniel Bassi, Gaute Helstrup, Jostein Gundersen og Jo Nymo Matland valgte Glimt, gjør at kontingenten med tromsøværinger (fem) i Glimts spillertropp og trenerteam nesten er like stor som antallet bodøværinger (seks). De bryr seg ikke om at det også i enkelte kretser i Bodø stilles spørsmål med om det nå har gått for langt med denne Tromsø-besettelsen. Pinlig er blant ordene som brukes. Mange ser seg imidlertid blind på suksessen, noe vi sikkert hadde opplevd tilsvarende av i Tromsø også, med samme oppsving på banen.

Så er det enkelt å fastslå at de som har reist har latt seg friste av enten store pengebeløp eller lovnader om spilletid og utvikling, og at dette har veid såpass tungt i avgjørelsen at man har valgt å ofre lojaliteten til egen klubb og by.

Glimts Tromsø-raid kunne imidlertid ha vært langt mer omfattende. Lista over spillere Glimt har vært interessert i siden 2019 er betydelig. Marcus Holmgren Pedersen, Onni Valakari og Robert Taylor var alle aktuelle. Vi bør heller ikke glemme August Mikkelsen som takket nei til Glimt, eller at Bodø desperat forsøkte å kapre Jakob Napoleon Romsaas.

Så sent som i vinter ble det dessuten diskutert et fremstøt mot Jakob Haugaard, men erkjennelsen av at en overgangssum trolig ville endt opp i over 20 millioner kroner gjorde at selv Glimt måtte si stopp. Uten at jeg tror siste ord er sagt der.

På toppen av denne uskrevne Glimt-strategien inn mot TIL, har signeringen av Gaute Helstrup gitt fremtiden de to klubbene imellom ytterligere en dimensjon. At han var sentral i å få med seg Matland er ingen overraskelse. Det var Helstrups ønske å få Matland til Tromsø da han var i TIL. Helstrup har en tendens til å ville hente inn mennesker fra klubber han har vært i tidligere.

Jeg er kjent med at også andre enn Haugaard og Matland fra TIL-systemet har vært ønsket inn i Glimt i vinter, uten at det har endt med overgang. Det kommer med andre ord ikke til å bli siste gang det kommer henvendelser og forespørsler, gjerne bak ryggen på TIL, fra toppledelsen i Bodø.

Det TIL kan gjøre er å ha gode nok avtaler på de spillerne de ønsker å satse på, slik at Glimt eller andre ikke kan hente spesielt unge talenter gratis eller for småpenger, slik vi så i tilfellet med Daniel Bassi.

Noen sentrale aktører i TIL har dessuten reagert sterkt på Glimts fremferd i Matland-saken, men fremstiller dette utad som om de tenker på de som faktisk «vil være i klubben.»

Det er forståelig. Samtidig tror jeg mange i Tromsø hadde ønsket seg noen rene ord for pengene, litt som når hovedtrener Jørgen Vik fastslår at lekkasjen til Bodø må ta slutt. Kanskje skjer det neste gang Glimt kommer med pengesekken nordover for å årelate erkerivalen?

