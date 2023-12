Bodødikteren Terje Nilsen treffer så inderlig godt i sin vise, «Hjem te jul»:

Folk kjøpe fine ting,

Ei klokke ei bok en ring

Pakka inn pakka i julepapir

Med lapp kor det står kem som får og som gir

Æ hakke’ penga og æ hakke råd

Men tid har æ nok av og den kan du få

Nei æ hakke råd te no ring

Men tid kosta ingenting

Det er kloke ord i ei tid der mange nærmest må vri kronene ut av lommebøker og bankkort. Enkelte tyr sågar til kreditt for å lande ei jul i takt med det de anser som forventingene.

Det er lett å tenke at gaver må være dyre. At unger kun ønsker seg telefoner, PCer, dyre klær og fancy leker. Det er fort gjort å havne i fella at årets gave må være enda dyrere enn den vi ga i fjor. At gubben kun blir glad for ny dykksag og at kona faktisk bare må ha et nytt smykke.

Du kan skape nye øyeblikk, nye opplevelser og nye minner i framtida, men du kan ikke gjøre noe med den tida du allerede har brukt

Superenkel forskning har vist at veldig, veldig mange blir glad for å få tid sammen. Barn elsker at foreldrene blir med ut og leker. At fruer blir overlykkelig når deres menn tar dem med på date, og vier sin tid til dem alene. Noen vil ha tid sammen, andre vil ha tid for seg selv. Det kan være en gratis gave å gi partneren en skitur, alene for seg selv.

Vi lever i en dyrtid, er omkvedet for 2023. Og det er sant. Alt har stort sett blitt dyrere, men det er fortsatt noe som er gratis. En klem, et smil og tid. For selv om mange hevder at tid er penger, så er det fortsatt mulig å gi tid uten at det koster.

Noen har allerede alt for mye tid. Noen av oss lever ensomme, og anser derfor tid som en byrde. Da kan den gratis gaven du kan gi være å gi disse litt av tida di. Et besøk, en samtale eller en avtale om tid i fellesskap den andre kan se fram til.

Tida går snart, er et veldig riktig ordtak. Nettopp derfor er også en tidsgave utrolig verdifull. Du kan skape nye øyeblikk, nye opplevelser og nye minner i framtida, men du kan ikke gjøre noe med den tida du allerede har brukt.

Husk at tid er noe du har. Tid er noe du kan få og tid er noe du kan gi.

Minileder: Rik?

Statsminister Jonas Gahr Støre spår at rentene vil gå ned, og folk flest vil få mer å rutte med i 2024. Det snur snart, var budskapet hans da han oppsummerte «rikets stilstand» denne uka.

Men rik blir vi neppe av en liten rentenedgang eller to.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her