Den nye helse -og omsorgsplanen til Senja kommune er rett rundt hjørnet. Etter planen skal den ut på høring, før den skal vedtas i kommunestyremøtet i juni. Det blir svært viktig at kommunen mottar høringsinnspill om planen skal bli så god som vi ønsker at den skal være.

Vi må nemlig tilpasse oss framtiden. Befolkningen blir stadig eldre, og andel yrkesaktive går ned. Vi har allerede sett en tilspissning i debatten om hvordan helsetjenestene våre skal organiseres i fremtiden, spesielt i forbindelse med budsjettprosessen høsten 2023.

Da foreslo rådmannen at sykehjemsdriften på Stonglandseidet og i Gryllefjord skulle opphøre. Begrunnelsen var nøyaktig den samme som Helse Nord brukte da de foreslo nedleggelser av en rekke tilbud i nord; mangel på kompetanse og problemer med rekruttering.

Vi skjønner alle hva «medisinen» mot dette vil bety. En stadig sterkere sentralisering. For Helse Nord vil de fleste tjenester i de store bysentrene styrkes, mens tilbudene i distriktene vil svekkes. Det kommer til å bli lengre til hjelpen. Sånn kan vi også få det i Senja kommune.

Det er ingen tvil om at vi må tilpasse oss utviklingen. Alt var ikke bedre før. Med økt og riktig bruk av velferdsteknologi vil mange oppleve at de får den støtten de trenger i hverdagen. I Senja har vi i stor grad basert oss på hjemmetjeneste og sykehjem. Vi mangler omsorgsboliger. Det er ingen tvil om at vi må satse på å bygge flere omsorgsboliger.

Men hvor hardt skal vi skjære ned på distriktstilbud og sykehjemsplasser? Vi vet at vi kommer til å oppleve en økning av pasienter med demenssykdom i framtiden. Hvis vi tar ned antall sykehjemsplasser, er vi da rustet for å hjelpe de som trenger det aller mest? Står vi i fare for å se oss så blinde på velferdsteknologi at vi glemmer de varme hendene?

Når det gjelder rekruttering har Senja kommune ingenting å slå i bordet med. Vi ser at andre kommuner er langt foran oss når det kommer til å tiltrekke seg ansatte med helsefaglig bakgrunn. Det er gjort lite eller ingenting med kommunestyrets vedtak fra 2022 om et rekrutteringsprosjekt i kommunen.

Vi må gjøre oss attraktive for de som jobber i disse yrkene. Og vi må starte med studentene. Kommunen må gjøre noe med både stipendordninger, goder og boligmangel — om vi skal tørre å håpe på en positiv utvikling når det kommer til rekruttering.

Hvis vi ikke tar et skikkelig tak i rekrutteringsproblematikken, er jeg redd for at vi vil oppleve ytterligere sentralisering og dårligere tjenester innenfor helse og omsorg. Som de fleste andre driftsområder så klarer man heller ikke innenfor helsetjenestene å spare seg til gode tilbud.

Så vil tiden vise om Senja kommunes nye helse og omsorgsplan blir en blåkopi av Helse Nords plan for Nord-Norge. Bare i en kommunal målestokk.

