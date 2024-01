Nei, det handler ikke om influensere. Ofte er det medieprofilene som jobber med å skape selve produktet som er de virkelig interessante. Finnsnes-regionen har vist seg å være en produktiv oase av dedikerte, ambisiøse og høyt kompetente stjerneskudd i så måte.

Ingerid Stenvold fra Finnfjordbotn er et eksempel som vi har blitt vant til å se daglig i ruta hos statskanalen. Nå meldes det at hun for en periode skal bytte jobb fra Dagsrevyen til Dagsnytt 18. TV-profilen som gjennom en årrekke har vist seg usedvanlig habil som nyhetsformidler, har også markert seg med stødig ledelse av «Lydverket», «Sommeråpent», «Sporten» og «TV-aksjonen» i samme kanal.

I en tid der stadig flere kjendiser er kjent for å bare være kjent, og samtidig finansierer karrieren gjennom triksing og miksing med eget og andres selvbilder, er det betryggende å registrere noen virkelige forbilder som både kyllinger, høner og rigide haner kan hente inspirasjon og rollemodeller i.

Stenvold for eksempel, som lærer oss om krig og fred og sånn på ordentlig. Som har finslipt evnen til å sile ut de gode spørsmålene, og viser hvordan insistere på å holde den røde tråden i samtalen. Selv når motparten har svart belte i avledningsmanøvre og hersketeknikker. At Stenvold også kommer til å briljere som debattleder i det nye formatet er det neppe noen som tviler på.

En glede gjennom mange år har det også vært å følge regi- mesteren Åse Marie Bendiksen fra Tennskjær. Fra en imponerende karriere kan det nevnes at dette er hjernen som klekket ut den hele veden innen reality-konseptene. Som «71 grader nord», «Hver gang vi møtes» og «Ingen grenser». Bendiksen har blitt headhuntet til produksjoner og direktørstillinger i en rekke kanaler og selskaper. Hun har hovedhjernen bak drøss prisbelønte produksjoner.

Halvor Nitteberg fra Finnsnes er en fremragende filmregissør, som i flere prosjekter har gått klokt og tett innpå komplekse tema. Gjennom informative, rørende og spissfindige filmer åpnes rom som ellers i liten grad belyses i offentligheten. Om utfordringer og mestring av de variasjonene livet kan by på. Rørende, døråpnende filmer som også har blitt hyllet på internasjonale filmfestivaler.

En annen Nitteberg er broren Helge, som i 2016 tok over redaktørstolen i avisa Nordlys. Siden har han sørget for at avisbautaen har beholdt status som landsdelens største. Nordlys er også den kanalen som redaksjonene i sør hyppigst tar kontakt med når en stemme fra nord skal på. Spesielt har Dagsnytt 18 flittig hanket Nordlys inn i den nasjonale debatt-manesjen. Kanskje blir denne dynamikken enda mer spennende fremover, med debattleder Stenvold ved roret, som også kjenner Nord-Norge som hjemmebane.

Stig Jakobsen fra Trollvika er for tiden redaktør for Avisa Nordland. Også han har en imponerende CV med en drøss redaktørroller bak seg, for eksempel fra iTromsø. Jakobsen trives ikke med å bli mosegrodd på post, men tar stadig springfart mot nye utfordringer. Han har også en egen evne til å drive opp lesertallene i alle redaksjonene han lander i. Blant annet gjennom egne leder-kommentarer som er av den særdeles vittige og friske sorten, egnet til å begeistre og provosere voldsomt.

Flere kunne vært nevnt, men dette knippet er en påfallende talentfull gjeng, som på uredd vis har tatt vingene fatt og stanget på med en stor dose dedikasjon og faglig pasjon. De er representanter for integritet, mot og høye ambisjoner.

Egenskaper og verdier som i samtiden utgjør en sentral motvekt til det overfladiske og konspiratoriske, karrierer som baserer seg på blamering, fillers eller feig utydelighet. Stenvold, Bendiksen, Jakobsen og The Nittebergs er rett og slett en habil gjeng med sterke forbilder fra det hjemlige Gokk.

