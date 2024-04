Som svar på EUs energikommisærs advarsler om at Norge snarest må bli del av EUs fjerde energimarkedspakke, skrev jeg at Norge eier krafta, ikke EU. I møte med slike uakseptable uttalelser fra EU er det viktig å fastslå den norske suvereniteten over krafta vår.

Svaret mitt har fått Høyres energitopp, Nikolai Astrup, til å rykke ut til forsvar for EUs energikommisær.

Siden har også EUs energikommisær sendt brev til Norge med tidsfrister for når Norge må ha innlemmet deler av fjerde energimarkedspakke. Igjen kommer det trusler om mottiltak dersom Norge ikke lystrer EUs krav. Høyre og Astrup var raskt ute og mente Norge måtte følge EUs krav.

Senterpartiet mener dette er uakseptabel fremferd av EU. Vi kommer ikke til å føye oss etter slike krav fra EU. Norske interesser skal være styrende for Norges energipolitikk.

I sitt svar til meg mener Astrup at det er å slå inn åpne dører å slå fast at vi eier krafta vår selv, og at ingen har hevdet noe annet. Dette er en stråmann fra Høyre.

Poenget mitt er nettopp at det er det norske folk som eier kraftressursene våre. EUs krav om ytterligere tilknytning til det europeiske kraftmarkedet vitner om manglende respekt for det norske eierskapet, og at det er det norske folkestyret som skal styre energipolitikken.

Senterpartiet er grunnleggende uenig med Høyre i hvilken energipolitikk Norge skal føre overfor EU. Høyre vil bruke eierskapet for å øke prissmitten fra Europa, avstå mer suverenitet og å bygge flere utlandskabler. Det er å gi bort den nasjonale kontrollen over krafta vår bit for bit.

Vi i Senterpartiet ønsker å redusere prissmitten fra Europa for å gi folk og næringsliv stabile strømpriser. Derfor har regjeringa sagt nei til bygging av nye utenlandskabler og sagt nei til utlandskabler for første del av den norske havvindsatsingen. Både jeg og min partileder Trygve Slagsvold Vedum har også tatt til orde for å begrense dagens utvekslingskapasitet ved å ikke fornye de eldste kablene til Danmark. Ikke spesielt overraskende med store protester fra Høyres energipolitiske talsperson.

Vi sier nei til EUs fjerde energimarkedspakke. På samme måte som vi sa nei til EUs tredje energimarkedspakke. En suverenitetsavståelse som Høyre, Venstre og Frp i regjering dessverre fikk gjennom.

Vi må med stolthet stå opp for nasjonal kontroll over naturressursene våre

Ja, vi bestemmer selv over nye kraftutbygginger og nye utenlandskabler. Men Astrup hopper bukk over at vi ikke kan avgrense eksportkapasiteten for å hindre ekstreme strømpriser. Dette slo RME fast da vi hadde strømpriser på flere kroner per kilowatt sommeren 2022.

Handlingsrommet for norske folkevalgte har stadig blitt mindre i energipolitikken, takket være utvikling med tettere tilknytning til det europeiske energimarkedet og regelverket som følger med. Senterpartiet mener denne utviklingen må stanses. Høyre mener derimot at utviklingen ikke har gått langt nok. Høyre mener at Norge må bli fullt tilknyttet EUs energimarked, og aller helst fullt ut medlem av EU.

Senterpartiet er for samarbeid med EU, men ikke suverenitetsavståelse. Det er en vesentlig forskjell som Høyres talsperson igjen hopper bukk over. Vi aksepterer heller ikke trusler og krav slik EUs energikommisær nå kommer med.

Astrup forsøker å skylde stillstanden i konsesjonsgiving under sin egen regjering på dagens regjering. Høyres forsøk på overkjøring av lokalsamfunn for å få de til å bygge ut vindkraft gav en kraftig baksmell, og stopp i energiutbyggingen.

Vår politikk er positive virkemidler. Derfor har vi økt de lokale inntektene fra kraftproduksjon, og gitt lokalsamfunn vetorett i spørsmål om kraftutbygging. En vetorett som kan bli fjernet dersom Norge skal fullt integreres i EUs kraftpolitikk.

Skal vi unngå at den nasjonale kontrollen over naturressursene våre ikke gis bort bit for bit må vi ta til motmæle mot EUs energikommisærs uttalelser, og Høyres bortforklaringer av suverenitetsavståelse.

Vi må med stolthet stå opp for nasjonal kontroll over naturressursene våre. Naturressurser vi har utviklet og utvunnet gjennom generasjoner. Til gode for folk og næringsliv over hele Norge.

