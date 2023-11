NFU Senja lokallag er en interesseorganisasjon for utviklingshemmede, pårørende og andre interesserte.

Årets valgkamp fulgte vi med spenning, men vi var tydeligvis ikke noen prioritert gruppe. Vi fant ut at å invitere avgående politikere til å komme med valgløfter som de ikke hadde noe ansvar for å følge opp, var bortkastet tid. Det ble også sendt inn leserinnlegg til avisene, men det ble heller ikke tatt inn. I stedet ønsker vi å utfordre de som nå er valgt inn i kommunestyret, til å samarbeide om saker som er viktig for oss.

Vi leste derfor med spenning Senja-plattformen som ble publisert i Folkebladet 27.10.23. Her var mange gode saker og fine formuleringer. Hele det politiske manifestet er på 16 sider og med 146 kulepunkt, men hvor finner vi det?

Det som skal være førende er «attraktiv, trygg og inkluderende». Trygghet er viktig for oss. Inkludering er også viktig. Videre skal det leveres gode tjenester, og «vi trenger å beholde de innbyggerne vi har».

Da spør vi: Våre medlemmer som ønsket å bosette seg i Senja, hadde man ikke råd til å ha her, og fikk ordnet en flytteavtale til Oslo. Er det inkludering og trygghet? Hvem av oss er de neste som blir ansett for å være «for dyr» ?

Under avsnitt demokrati skal de lovpålagte rådene være viktig. Flott, men da må også rådene få saker til behandling tidligst mulig i prosessen slik at rådene får verdi. Og råd for personer med nedsatt funksjonsevne kan behandle mye mer enn parkering og universell utforming av bygg.

*Arbeidsgiverpolitikk: «Jobbe aktivt for å ta i bruk alternativ turnusordninger sammen med tillitsvalgte». Hva med å jobbe aktivt sammen med oss som skal motta disse tjenestene, slik at vi kan få trygge og oversiktlige tjenester? Hos enkelte er gjennomtrekken av «hjelpere» på nivå med en god høstkuling.

* Helse og omsorg, her forventet vi at personer med utviklingshemming skulle bli nevnt, men det nærmeste ble kanskje heldøgns omsorg, i sentrum. I sentrum av hva? For oss er ofte sentrum der vi er vokst opp og har vår familie, der vi gikk på skole og hvor vi kan gå tur og «alle» vi treffer kjenner oss og sier hei. Vet dere om vi ønsker å bo på Finnsnes — antar at det er ditt sentrum?

Vi har rett til å bo hvor vi vil og med hvem vi vil. Dvs. at vi kan bygge der vi er kjent, få hjelp i eget hjem, og få bruke BPA som tjeneste. Her har vi et viktig samarbeidspunkt med kommunen.

*Oppvekst: Ifølge kulepunkt, så var det ingen prioriteringer. Vi har rett til å gå i barnehage og på nærskolen, og få tilrettelagt opplæring. Utviklingshemming sier noe om at jeg trenger tilrettelegging, mere tid til å lære, og spesielle læringsssteder. Vi er for eksempel mange i Senja som bruker tegnspråk, og både vi og lærerne trenger opplæring. Men vi vet også hvor vanskelig det er å få denne hjelpa. Kan vi samarbeide om å bedre det?

* Kultur, fysisk aktivitet og frivillighet: Vi noterer at vi har en aktiv frivillighetskoordinator i kommunen, og tilbud som trening og fotball, kino og diverse arrangement, på Finnsnes.

Vi håper at varaordføreren husker det som ble sagt da dagsturhytta ved Storvannet ble åpnet; at hit skulle det bli universelt utformet vei. Vi har prøvd veien, og vi kommer nesten fram med rullestol. Hadde vært flott om vi kunne bruke både Ånderdalen og Storvannet! Det ville bli 100 prosent økt tilbud!

TILBUD: - Hadde vært flott om vi kunne bruke både Ånderdalen (bildet) og Storvannet! Det ville bli 100 prosent økt tilbud! skriver Solveig Nylund. Foto: Privat

NFU-laget vårt har turgruppe, svømming, hyttehelger på Solstrand, friluftsleir og julebord. Vi ønsker alle i målgruppa velkommen til å delta sammen med oss.

* Arbeid er viktig for alle, det å kunne være sammen med andre å jobbe med felles produkt, se resultat av arbeidet, være sosial og ha en rytme i hverdagen. Senja kommune har et flott arbeidstilbud på Mitra, men det er mange av oss som ikke får komme dit. Bakkely er og en fin plass å gå på jobb, men der er ikke plass til alle oss som trenger arbeid. Har kommunen tenkt noe på tilbud til de som sitter hjemme 24/7 ? NFU kom med forslag om tiltak, og fikk positiv tilbakemelding: Hvis dere i NFU etablerer dagtilbud, så skal vi/kommune sørge for skyss.

Vi som pårørende har dessverre ikke tid eller økonomi til å drive kommunale oppgaver. Vi har nok med å organisere hverdagen med søknader, anker, møter, kjøre til og fra aktiviteter, drive frivillig arbeid for at våre skal ha et tilbud. Så skal vi også ofte være en partner, foreldre til søsken, i full jobb for at økonomien skal gå rundt, og drive en utstrakt møtevirksomhet.

Når vi vet et vi har over 100 registrerte personer med utviklingshemming i Senja kommune, og et stort budsjett som skal dekke opp dette, inviterer vi derfor våre politikere til samarbeid om saker og behov. Det er lettere å arbeide med utfordringer hvor behov og løsninger er kjent og ønsket, i stedet for å etablere tiltak som ikke treffer målgruppe. Vi ser fram til et samarbeid om ny helse- og sosialplan, hvor vi absolutt er en stor brikke.

NFU vil gjerne være en samarbeidspart i prosessen om å finne gode løsninger når det gjelder opplæring, bolig, arbeid og fritid. Dette er brukermedvirkning i praksis.

La Senja kommune bli en kommune som ivaretar menneskerettigheter!

