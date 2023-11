Trengselen på Black Friday skulle kanskje ikke tilsi det, men det meste tyder på at flere og flere sliter med å holde tritt med et forbrukersamfunn, som gjør at vi kanskje mister litt kontakt med oss selv.

Det er neppe bærekraftig i en global kontekst, verken med tanke på miljøet, den strukturelle skjevfordelingen eller de holdningene som gjerne følger med et forbruk uten tanke for sirkulær økonomi eller solidaritet.

Vi bør kanskje stoppe opp og tenke litt på hva det gjør med oss alle.

NAV merker nå en markant økning i antallet innbyggere som trenger hjelp og ytelser. Flere familier trenger en håndsrekning.

Det betyr at mange går mot en ekstra krevende mørketid. Adventen som forbindes med håp og forventninger, kan for mange erstattes av usikkerhet og en smule frykt over at veletablerte tradisjoner og ønsker er vanskelig å oppfylle. For eksempel for barna. Det gjør det ekstra sårt.

Prisøkningene på normale varer og tjenester merker de fleste, men når mange bekker små utvikler seg til en tsunami av regninger og utgifter, forsterkes problemene og ulikhetene.

Det er mange sammenfallende årsaker som skaper ubalanse. En urolig verden tilhører oss alle sammen, inkludert krig, nød, flyktningstrømmer, markeder i ulage og klimaendringer. Vi er i samme båt.

Det er derfor alle og enhver har et ansvar for å løfte blikket fra navlen. Folk skal glede seg til jul og unne seg litt ekstra, men det er også lov å bry seg litt ekstra. Aller helst hele året.

Det er en flott ting å støtte gode formål, som matstasjonen og andre gode flotte initiativ og tiltak, etter evne. Det er også en god ting å handle lokalt og være opptatt av det næringslivet vi omgir oss med. Men det er også det er flott å ha antenner for at venner og naboer faktisk har utfordringer.

Alle synes nok det er forståelig med en tilpasning av innkjøp og pengebruk i dyrtiden. Kanskje det holder med syv-åtte gaver i stedet for 20, kanskje det er mulig å kjøle ned den mest overdådige shoppinga? Black Friday behøver ikke gi en ravnsvart hverdag i januar.

Det er kanskje denne pengegaloppen som skaper så mye utenforskap og avstand. For mange kan det være umulig å holde tritt med alle disse kravene, i nabolaget, på idrettslaget eller rett og slett i sin egen familie.

Retro er i skuddet, og brukte klær og egenproduserte gaver fungerer helt fint. Utlån av idrettsutstyr er en fantastisk ide, det samme gjelder små tilpasninger i hverdagen som viser at vi bryr oss.

Kanskje hverdagen til og med gir litt mer verdi når vi husker å løfte blikket fra navlen og ser andre.

