16 nordnorske kommuner ba i februar om anbud på matvarer til kommunale kantiner, sjukehjem og lignende. I anbudsinnbydelsen var pris på produktet sterkt vektlagt, det til tross for at regelverket for offentlig innkjøp åpner for visse unntak som kan gjelde lokale varer.

Kravet er at det pakkes inn i et par lag med «transport», «klima» eller «miljø». Rett før anbudsfristen gikk ut, bestemte kommunene seg for ompuss av anbudet. De nødvendige formuleringene kom på plass i teksten og fristen ble forlenga med to uker.

Det er selvsagt riktig å prøve å bruke de små mulighetene som er der for å handle mest mulig lokalt. Likevel er det viktig å ha klart for seg at sentrale innkjøp er en konstruksjon som er lagd for å presse prisene på varer så lavt som mulig. Lokal produksjon og lokalt næringsliv taper i utgangspunktet på et slikt system.

Det burde være enkelt, også for 16 nordnorske ordførere og kommunedirektører å forstå at dette er en konkurranse på ulike vilkår

Store, sentraliserte bedrifter vil profitere på det. Om lokale produkter skal nå opp i konkurransen, må de fallby produktene sine slik at de kan nå opp, eller rettere sagt ned i pris. Så kjenner vi alle godt på hvilken bunnlinje tapet skal tas.

Dette gjelder enten vi snakker om poteter dyrket i nordnorsk jord under midnattsola, eller kjøttdeig av storfe fra landsdelen produsert på Andslimoen. Og det gjelder melk og ost produsert av Tine i Balsfjord, Tana eller Harstad.

Øyvind Tollefsen Foto: Gjermund Nilssen

I disse dager kjører Q-meieriene kampanje for å komme inn på det nordnorske markedet med melk produsert i en liten ring rundt meieriet på Jæren eller Gausdal. Det er ekstremt lønnsomt for de å utvide salgsområde sitt når de slipper å hente melk i hver en krok av landsdelen fra innerste dalføre til ytterste øy, slik Tine har plikt til. Det burde være enkelt, også for 16 nordnorske ordførere og kommunedirektører å forstå at dette er en konkurranse på ulike vilkår.

Nordnorske bønder og småbrukere arbeider lange dager for dårlig betaling for å produsere mat til folk i landsdelen. Lokalt næringsliv gjør en kjempejobb for å videreforedle og selge produktene i en stadig hardere konkurranse.

Vi er alle avhengig av at lokale politikere og myndigheter stiller opp i konkret handling, for dette næringslivet. Det er mulig, kanskje ganske sannsynlig at kunnskapsnivået hos beslutningstakerne er for dårlig om hvordan dette systemet fungerer og hvilke konsekvenser det vil ha å bare fortsette den kursen vi er på nå.

Vi vil derfor sammen med aktuelle samarbeidsparter ta initiativ til å styrke kunnskapen på dette feltet og vil komme tilbake med et opplegg for det. Konkret invitasjon og innhold vil vi bli utarbeidet raskt og vi håper på stor interesse hos kommuner og bedrifter.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her