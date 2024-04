For noen dager siden opplevde jeg det jeg vil betegne som et musikalsk sjokk som fikk meg til å reflektere rundt den virkeligheten våre barn og unge vokser opp i, og hvordan samfunnet vårt utvikler seg.

Kilden til dette sjokket var teksten i russelåten: «Jeg vil ha». Produsert av Fjellrev på bestilling fra russegruppa Parlamentet, i avgangskullet ved Senja vgs. Teksten dreier seg i hovedsak om to ting: At de vil ha bitches og kjærlighet fra en hoe, altså hore direkte oversatt. Og at de vil ha/sitter i hjørnet med noe blow, og tar noe drugs når de føler seg low.

Videre får vi høre at de trenger tre gram når de er ute, for det holder ikke med to, samt en direkte henvisning til fiksing av kokain. Slik jeg tolker tekstens budskap er det her snakk om en kompisgjeng som liker å være ute å fyre seg opp med kokain mens de lever som konger og vil ha damer, omtalt som tisper og horer.

Seriøst? Ønsker virkelig denne kompisgjengen i Parlamentet å identifisere seg med denne teksten? De gjør nok dessverre det. En representant for Parlamentet, Oddvar Eide, kunne i et intervju med Folkebladet 28. januar 2024 berette at: «Vi er jo stolt av sangen og det er artig å vise den fram».

Når det gjelder teksten så oppgir Eide at de har kommet med innspill om hva sangen skal handle om og hvordan beaten skal være. Unge Eide presiserer videre at russelåter skal ha heftige tekster siden det er det hele sjangeren handler om. Ut fra dette intervjuet får jeg et klart inntrykk av at hvis Eide sine kommentarer er representative for resten av Parlamentet, så har de ingen betenkeligheter med å stille seg bak tematikken i sangen.

Dette gjør meg trist, forbanna og urolig. Vi kan ikke omtale damer/jenter/kvinner som bitches og horer. Det har aldri vært greit, og det kommer aldri til å bli det heller. Dette er nedsettende og nedverdigende betegnelser ingen skal bli utsatt for, og det senker terskelen for overgrep.

Ifølge Velferdsforskningsinstituttet NOVA sin rapport: Vold og overgrep blant barn og unge: omfang og utviklingstrekk fra 2007-2023, oppgir 45 prosent av jentene og 16 prosent av guttene blant respondentene at de har vært utsatt for minst en seksuell krenkelse i løpet av livet. Dette utgjør en tilnærmet fordobling mellom 2007 og 2023. Dette tidsrommet sammenfaller med eksponering av en stadig mer grenseløs ungdomskultur igjennom blant annet reality-programmer og russesanger.

Videre er jeg svært urolig for denne forherligelsen av kokainbruk i teksten. Flere rapporter, blant annet Folkehelseinstituttets årlige spørreundersøkelse angående bruk av illegale rusmidler i befolkningen fra 2023, stadfester en økende bruk av spesielt kokain blant ungdom og unge voksne.

Eksperimentering med narkotika er en flørt med djevelen som fort kan få tragiske konsekvenser for individer, familier og det øvrige samfunnet. Det tror jeg de fleste ansatte i helsevesenet, politiet, barnevernet og NAV for å nevne noen, kan skrive under på. En innstilling om at det bare er å ta noen gram kokain når man føler at energinivået er lavt høres virkelig ut som en utmerket oppskrift for å komme alvorlig skeivt ut i voksenlivet, og jeg kan vanskelig se for meg et verre budskap til våre unge.

Bruk av narkotika og prostitusjon er dessuten forbudt ved norsk lov, og jeg synes det er merkelig at denne teksten derfor er lov med eksplisitte referanser til besittelse og bruk av kokain, samt antydninger til kjøp av sex. Selv om teksten antakeligvis er juridisk innafor, så mener jeg at dette er et grelt eksempel på grovt misbruk av ytringsfriheten.

Å adressere en tekst som er helt forkastelig, og forhåpentligvis bidra til en kalibrering av det moralske kompasset hos gutta i Parlamentet

Jeg vil også sette søkelyset på noen av konsekvensene forbundet med produksjon, smugling og salg av narkotika på global basis. Lutfattige bønder i land som Afghanistan og Bolivia presses ofte til å dyrke valmue og kokaplanter av svært brutale kriminelle nettverk. Ofte med forferdelige sanksjoner hvis de ikke klarer å innfri kvoten, som eksempelvis bortføring av en datter som selges videre som brud, eller en sønn som selges inn i slaveri.

Råstoffene videreforedles så til heroin og kokain, som smugles videre til markedene fortrinnsvis i Nord-Amerika og Europa. Kartellene som står bak smuglingen og videre distribusjon beriker seg ikke bare på narkotika. De samme kartellene står også bak menneskehandel, sex-trafficking, og bortføring med påfølgende løsepengekrav for å nevne noe. De er eksperter i å utnytte mennesker som er i en svært sårbar og desperat situasjon.

Dette er et mønster vi finner igjen over hele verden, og som forårsaker ubeskrivelige lidelser for millioner av mennesker. Hoveddriveren i dette illegale markedet for fordervelse er nettopp de enorme pengesummene salg av narkotika genererer. Blant annet til guttegjenger i vestlige land som trenger noen striper for å gi selvtilliten en falsk opptur, slik at de kan føle seg som konger på byen.

Denne låten ligger svært høyt på Spotify sin toppliste, og har slått svært godt an blant barn og unge. Tanken på at unger og ungdom blir eksponert for dette budskapet gang på gang skremmer meg. Det normaliserer holdninger og adferd som er nedbrytende, forkastelige og giftige.

Våre barn og unge er vår framtid, og noe av det siste vi som nasjon og folk trenger nå er at vår framtid blir påvirket av dette utrolig destruktive oppgulpet. Derfor er det ekstra nedslående å lese at gutta i Parlamentet attpåtil er stolte av sangen!

For å være helt krystallklar; hvis man finner stolthet i å omtale damer som horer og hvor mange gram blow man trenger når man føler seg low er det noe som er gått fundamentalt galt underveis i dannelsen. Det er et uttrykk for et verdimessig og moralsk havari som virkelig burde avstedkomme en tung selvransakelse både blant gutta i Parlamentet og alle som lar seg fenge av låten.

Etter mitt skjønn er dette ikke greit, og det er langt utenfor det som burde være ansett som akseptabelt. Hvis vi som samfunn skal klare å behandle hverandre med respekt og sørge for at våre medmennesker ikke tyr til illegale stoffer som en «quick fix» når man er sliten/lei seg/trist/ikke får sove/vil slanke seg/vil bygge muskler og så videre, så må vi ta et knallhardt oppgjør med holdninger som blant annet denne sangteksten er et uttrykk for.

Journalister må stille de tøffe spørsmålene. Foreldre, trenere og lærere må ta kampen. Politikere som ikke ønsker at slike holdninger skal feste seg blant ungdommen vår må ytre det tydelig og utvetydig i det offentlige rom. Og ikke minst, de som forfekter disse holdningene må konfronteres med, og ansvarliggjøres for dem og konsekvensene de fører med seg.

Hvilke samfunn ønsker vi oss? Hvilken rolle vil du ha som medborger? Hva vil du gjøre for vårt fellesskap? Vil du bryte ned eller bygge opp dine medmennesker? Hva står du for og hva vil du kjempe for? Dette er spørsmål jeg håper vår ungdom reflekterer rundt.

Jeg håper også at alle vi som er voksenpersoner rundt våre unge kan vise vei som gode forbilder, oppmuntre til refleksjon rundt de viktige spørsmålene, samt gi korreks for å kalibrere det moralske kompasset når det trengs. Det er intensjonen bak dette innlegget. Å adressere en tekst som er helt forkastelig, og forhåpentligvis bidra til en kalibrering av det moralske kompasset hos gutta i Parlamentet.

