Det lakker og lir, men svaret fra ordfører uteblir. Han har imidlertid delvis kommentert enkelte av mine påstander/spørsmål i Folkebladet, i tillegg til at han forteller at han via sine rådgivere er blitt anbefalt å ikke kommentere påstandene/spørsmålene mine.

Det er begrenset hvor lenge man kan stå fullstendig avkledd ute på vinterstid, med hodet stukket ned i snøen — og hardnakket hevde at man er god og varm

Det er tillitsvekkende (eller kanskje motsatt? - urovekkende?) at når det stilles spørsmål rundt kommunestyrevedtak så skal det legges lokk på saken. Man kan kanskje spørre seg om det er mulig å sende tydeligere signaler om at saken ikke tåler dagens lys? For det gjør den faktisk ikke.

Uansett — mens vi venter på svar og for å holde saken varm i disse adventstider — tenkte jeg derfor at jeg skulle hjelpe ordføreren litt på vei med et fiktivt fabelintervju hvor jeg etter beste fantasi forsøker besvare mine egne spørsmål på vegne av byrådslederen.

Jeg vil presisere at dette er fiktive, oppdiktede fantasisvar, krydret med spissformuleringer og vendinger som ikke må forveksles med mine egne meninger i denne saken — selv ikke der hvor de er sammenfallende.

En julefabel — et fiktivt juleintervju med ordfører i Målselv kommune:

SPØRSMÅL 1: Er det korrekt at Målselv kommune bygger idrettsfasiliteter til særidrettsklubben Bardufoss Gym og Turn (BGOT) helt uten krav til egenandel og/eller husleie? Hvis det ikke stemmer bes det om informasjon hvor mye de skal betale i egenandel og husleie.

Svar: JA. PARTIKOLLEGA I HØYRE OG ILDSJEL I BGOT FORTJENER EN EGEN GRATIS TRENINGSHALL PÅ LIVSTID FOR KOMMUNENS REGNING. VI KLARTE Å FÅ DETTE GJENNOM KOMMUNESTYRET MED GOD LOBBYERING, LITT KAMERADERI OG FLITTIG BRUK AV PARTIPISK DER DET VAR MOTSTAN. SPESIELT BOIF-BENKEN I AP BIDRO STERKT PÅ DENNE GLEDENS DAG. HER SNAKKER VI BO OG LEVELYST

SPØRSMÅL 2: Er det planlagt med andre brukere av basishallen — eventuelt hvem, og hva forventes det i årlig leieinntekter for basishallen?

Svar: NEI. DETTE ER EN TURNHALL HVOR ALLE APPARATER SKAL STÅ FREMME — DEN ER DERFOR NEPPE SÆRLIG EGNET TIL ANNEN BRUK ETTER DET JEG KAN FORSTÅ.

SPØRSMÅL 3: Hva er forventet årlig driftskostnad for basishallen?

Svar: DET ER IKKE NOE VI HAR HATT FOKUS PÅ, DET ER TOTALT UVESENTLIG, OG KUNNE I VERSTE FALL VELTET HELE PROSJEKTET. DET BLIR DET DET BLIR.

SPØRSMÅL 4: Vil andre kommunale særidrettslag som for eksempel pistolklubber, skytterlag, RC-klubben, dartklubben, Tae-Kwondo-klubben, Kickboxingklubben osv. også kunne forvente å få bygget egne lokaler for kommunens regning?

Svar: TÅPELIG SPØRSMÅL – SELVFØLGELIG IKKE.

SPØRSMÅL 5: Synes ordføreren det riktig at Bardufoss Turn og Gym får bygget egne fasiliteter (tilsynelatende gratis), mens det planlagte tilbygget til Gimlehallen kreves fullfinansiert via leieinntekter før det blir realisert?

Svar: JA. GIMLEHALLEN ER IKKE VIKTIG FOR OSS – VI POLITIKERE MÅ FOKUSERE PÅ DE VIKTIGE TINGENE I KOMMUNEN. VI KUNNE SIKKERT GJORT MYE MER FOR Å FÅ FORTGANG I BYGGINGEN, MEN DET ER BLITT NEDPRIORITERT TIL FORDEL FOR VIKTIGE TING. VI HAR MED VILJE NEDPRIORITERT GIMLEHALLEN, OG DEN ER PÅ EN MÅTE LAGT PÅ IS INNTIL VIDERE.

SPØRSMÅL 5: Er det noen som helst risiko for at andre kommunale tjenester/tilbud som distriktskoler og/eller helseinstitusjoner blir svekket grunnet investeringen i basishall? Eller går dette på et annet budsjett? Det må nevnes at rykter vil ha det til at både Karlstad skole, Bakkehaug skole og legesenteret på Holt diskuteres i de politiske korridorer, men om jeg ikke er helt på bærtur tviles det på at innbyggerne rundt om i distriktene ønsker å bytte sin lokale skole eller -helsestasjon med en basishall på Bardufoss.

Svar: JA, MEN DET ER VIKTIG Å FOKUSERE PÅ DET POSITIVE HER, HUSK VI FÅR EN BASISHALL PÅ RUSTAHØGDA BETALT AV ALLE KOMMUNENS INNBYGGERE — DUGNADSÅND OG SPLEISELAG I SKJØNN (IDRETTS)FORENING — HER SNAKKER VI VIRKELIG BO- OG LEVELYST! AT MAN MÅ AKSEPTERE AT DET BLIR NOEN REDUSERTE TILBUD I PERIFERIEN ER THE NAME OF THE GAME. BARDUFOSS FIRST!

SPØRSMÅL 6: Mener Målselvs politikere at de har ivaretatt kommunelovens paragraf 14 — økonomiforvaltning — på en god måte? Der står det blant annet «at kommunen har ansvar for at økonomisk handleevne blir ivaretatt over tid», og at «kommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko…»

Svar: JEG ØNSKER IKKE KOMMENTERE DETTE SIDEN DET KAN SÅ TVIL OM EGNETHETEN- OG AGENDAEN TIL MANGE AV VÅRE FOLKEVALGTE – SPESIELT DE FRA BARDUFOSS-REGIONEN.

*Intervju slutt*

Oppfordring til ordføreren: Det er så mange ubesvarte spørsmål i denne saken at du har rett og slett ikke «politisk råd» til å unnlate å svare på spørsmålene, hver dag som går uten svar vil forsterke en allerede sterk ubehagelig mistanke om at det er noe som ikke tåler dagens lys.

Når du i tillegg klarer du å toppe det hele med å argumentere med at det ikke må stilles kritiske spørsmål, for det kan skremme folk fra å flytte til kommunen, så blir det bare trist….

Det er ikke vi som stiller kritiske spørsmål som eventuelt skremmer folk fra å flytte til Målselv — det er faktisk dere som ikke kan forsvare det som skjer i kommunestyresalen. Å stikke hodet i sanden vil med stor sannsynlighet medføre at ovenstående fabelsvar vil bli stående som uimotsagte sannheter...

Et gammelt jungelord fra Øverbygd lyder som følger: Det er begrenset hvor lenge man kan stå fullstendig avkledd ute på vinterstid, med hodet stukket ned i snøen — og hardnakket hevde at man er god og varm.

God førjulstid!

