Torsdag vedtok fylkestinget at man sammen med Senja kommune skal fortsette det viktige arbeidet med å utrede tiltak til et bompengeprosjekt for Finnsnes. Det synes jeg er gledelige nyheter som vi fra Finnsnes-regionen har ventet lenge på. Finnsnes har i mange år slitt med store utfordringer i trafikken, og spesielt gjennom Finnsnes sentrum. Det er enorm tungtrafikk som går rett gjennom Storgata, det er trafikkaos i rushtida, masse veistøy og veistøv. Utenfor sentrum har vi blant annet mange utrygge veier med skredfarer, små tuneller og smale veier som innehar veldig dårlig standard. Jeg vokste opp i Trollvika med et løfte om en gang- og sykkelsti som ikke kom på plass før jeg ble voksen og var flyttet fra bygda, og selv da ble den bare halvferdig. Vi har hatt for mange trafikkulykker på veiene våre i Senja som også har kostet liv. Situasjonen er prekær, og innbyggerne har ventet alt for lenge. Alle partiene er godt kjent med hva slags samferdselsutfordringer vi har i Senja kommune, og heldigvis ble vedtaket fattet med et bredt flertall i fylkestinget. SV mener at Finnsnes og Senja trenger mange nye løsninger i trafikken, blant annet tunell gjennom sentrum, ny asfalt stort sett overalt, ny bru over til Senja, flere nye gang- og sykkelstier, skredsikring og utbedring/utbreiing av småveiene på yttersida som brukes av viktige næringer, innbyggere og turister.

Det er Finnsnes og Senja sin tur å få gode trafikkløsninger på plass, og det har innbyggerne ventet alt for lenge på

Videre mener vi også at det er gjennom et spleiselag mellom flere aktører at man får til de gode tiltakene som regionen vår trenger, og at for eksempel staten, fylket, kommunen og brukerne bør inngå i dette samarbeidet. Jeg har stor forståelse for at bompenger kan svi i pengeboka i den tida vi er inne i nå med generelt økte utgifter i samfunnet. Det er ingen som vil ha bompenger. Men vi ser jo at ingenting skjer når man ikke vedtar sike finansieringsordninger, og jeg håper at tiltakene i Senjapakken vil bidra til gode trafikkløsninger for kommunen og innbyggerne våre.

Bompengene er rett og slett blitt en forutsetning for at de gode trafikkløsningene skal kunne realiseres, noe selv bompengemotstanderne Frp måtte innse da de satt i regjering og innførte rekordmange bomstasjoner i landet.

NY BRU: - SV mener at Finnsnes og Senja trenger mange nye løsninger i trafikken, blant annet tunell gjennom sentrum, ny asfalt stort sett overalt, ny bru over til Senja, flere nye gang- og sykkelstier, skriver Katrine Boel Gregussen. Foto: Trond Sandnes

De aller fleste har forståelse for at man må ha bompenger for å få de store prosjektene til, og jeg forventer at prosessen blir lik som i Tromsø og i Harstad når man innførte bompenger. At motstanden av bompenger er stor i starten, men at de aller fleste ønsker de nye trafikkløsningene velkommen og forstår at vi alle sammen må bidra for å få det til.

Så blir bompengene innført, folk er forbanna ei stund i starten, men så tar det kanskje ikke så lang tid før man synes at sluttresultatene ble så bra at det nesten føles litt rart at det ikke er blitt gjennomført før. Det er Finnsnes og Senja sin tur å få gode trafikkløsninger på plass, og det har innbyggerne ventet alt for lenge på. Jeg gleder meg til prosessen, og håper det fører til gode valg for innbyggerne i Senja og Midt-Troms.

