I 2023 har vi hatt kommunevalg, og Fremskrittspartiet gjorde et godt valg på landsbasis. I noen kommuner har vi gjort det helt eksepsjonelt bra. I Sørreisa for eksempel, har vi økt antall mandater i kommunestyret fra null til tre personer. Og det er tydeligere enn noen gang at politikken vår trengs på de små, lokale stedene såvel som på landsbasis.

Vi legger nå bak oss et godt år for Fremskrittspartiet på mange måter. Dessverre har det ikke vært et godt år for Norge. Verdens rikeste stat har håvet inn på skyhøye skatter og avgifter, samt skyhøye strømpriser og oljepriser.

Likevel har vi sett en kraftig konkursoppgang i norsk næringsliv, og at stadig flere husholdninger har fått mye mindre å rutte med, som følge av inflasjon og kraftig økt rente.

Vi trenger å verne om en sterk middelklasse, og ta bedre vare på de som trenger statens hjelp mest

Vi vet at Fremskrittspartiets politikk ville ha fungert lindrende for disse problemene. Med lavere avgifter på mat, drivstoff og strøm, ville vi ha fått lavere inflasjon.

Med Fremskrittspartiets strømstøtteopplegg, hadde mange husholdninger blitt forskånet for de høyeste prisene — og vi er en ensom stemme som tør å peke på årsaken til strømpriskrisen; strømeksporten ut av landet — og vi er villige til å gjøre noe med det.

Fremskrittspartiets løsninger for en mindre, men mer effektiv stat, lavere skatter og avgifter, bygging av landet, og en strengere innvandringspolitikk, er svaret på noen av vår tids aller største utfordringer.

Norge trenger en mer innovativ, produktiv økonomi også utenfor råvaresektoren. Vi trenger å verne om en sterk middelklasse, og ta bedre vare på de som trenger statens hjelp mest. Derfor må statlig sløsing reduseres. Derfor må skatter og avgifter ned. En rik stat er en fattig trøst for en befolkning som taper kjøpekraft, og et næringsliv som går dukken.

Fremskrittspartiet skal derfor jobbe systematisk og godt gjennom hele 2024. Norge trenger oss — mer enn noensinne.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her