Det er sikkert mange som med forundring har lurt på hvorfor drivstoffprisene i Senja kommune ligger stundevis ca fem kroner over prisene i Målselv kommune. Det som er mest forunderlig er at prisene varierer helt likt på Finnsnes, plutselig og uten varsel stiger prisen fra ca 20 kroner og til nesten 25 kroner på samtlige tre stasjoner på Finnsnes.

Prissamarbeid er ulovlig, men nå har alle drivstoffstasjonene drevet med dette lovbruddet i flere år, uten at verken media som er den fjerde statsmakt, eller politiet som er påtalendemakt bryr seg.

Men alt har sin pris. Folk har mildt sagt sett seg lei og tildels forbannet på foretak som til de grader tirrer sine kunder. Og resultatet uteblir ikke heller. Det kan være greit å trekke frem eksemplet på dårlig forretningsskikk.

Selv innbyggere på Finnsnes tar turen til Buktamoen eller Andslimoen når differansen på drivstoffprisene nærmer seg fem kroner. En rossfjording kjører til Andslimoen og fyller en tom dieseltanke, 68 liter. Besparelsen er fem kroner pr. liter x 68 liter = 340 kroner, rundt regnet. Når så først rossfjordingen er på Andslimoen så har han ikke planer om å kjøre ned til Finnsnes for å handle — innkjøp blir foretatt på nybutikken til Kiwi på Andslimoen.

Neste fordel er at det er kjemisk rensket for parkometer i Målselv kommunen. Etter handleturen kan en med god samvittighet gå på en kafé i ro og mak uten å risikerer flere hundre kroner i parkeringsgebyr, om en skulle glemme seg av i en god prat med en kjenning. En annen ting; kommunen har ikke planer om å etablere bomring rundt sine tettsted, slik som Senja kommune har.

Nå er det sikkert de som kommer til å mene at turen til Målselv har lite for seg, og at turen ikke er nevneverdig besparelse i kroner og ører — det kan hende at de har rett. Men det som er sannheten i denne handlingen: En får utløp for frustrasjonen når det gjelder en slett kundebehandling av bileiere, utført av bensinstasjonene i Senja kommune. Drivstoffpriser på Finnsnes som varierer fortere en skydragerne i Berlevåg er ikke forenlig med god forretningkutyme for byen i Midt-Troms.

Befolkningen som tilhører Rossfjord Grendeutvalg er rundt regnet 1.500 mennesker. Det er ikke ubetydelig handelslekkasje om bare halvparten benytter seg av forretningene i Målselv, samtidig som de tanker bilen. Alle monner drar.

I dag koster det 30 kroner for å stå parkert èn time i sentrum av Finnsnes. Med en rente som bare stiger, matpriser som eskalerer og for å ikke snakke om strømpriser, så må de aller fleste som i tillegg må bruke bil, se seg rundt hvor det er ei krone eller to og spare.

En skulle formode at det er en handelstandsforening på Finnsnes, som for lengst burde ha sett faren med at de varierte drivstoffprisene ville medføre en stor handelslekkasje. Så har vi slagordet til Senja kommune, «Senja kommune til tjeneste». Har kommunen muligheter til å redusere prisen på parkering for alle de som er avhengig av bil for å komme til kommunesentret?

Utviklingen i offentlig grådighetskulturen blir bare verre og verre. Ser en på Tromsø kommune som et skremmende eksempel, så har Tromsø bekledd byen i bomring-soner og med parkometer. For å finansiere en overdådig kommuneadministrasjon — likevel går nå Tromsø kommune med flere hundre millioner i underskudd og må fjerne 100 stillinger. Faktisk så har Tromsø kommune skutt seg selv i både den sosialistiske og den borgerlige foten, med å bruke bilen og bileierne som melkeku.

