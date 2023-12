Svaret er, dessverre, nei!

Ikke så lenge det finnes mektige, og ikke minst konservative, kristne miljøer i USA. De som mener at jødene er de rettmessige innbyggerne i Israel. De som mener at bosetterne i Israel har rett til å opprette bosetninger akkurat der det måtte passe dem.

De som mener at en skal følge og tolke Bibelen bokstavelig. De som mener at hele Judea og Samaria tilhører jødene og at bosetterne er i sin fulle rett til å jage, plage og forfølge de palestinerne og araberne som måtte være så uheldige å stå i veien for dem. De som mener at Jerusalem tilhører jødene og slike som dem selv. De som mener at det Israel nå gjør er en forsvarskrig for jødene og slike som dem. De «trofaste».

Ikke så lenge det finnes fundamentalistiske jøder som mener at de er hevet over alle andre og at de kan avgjøre hva som er rett og galt. Som kan plage, jage og endog drepe palestinere uten at det får konsekvenser.

Jan Skogheim Foto: Privat

Dagens israelske regjering preges av religiøse og høyrenasjonalistiske politikere som har tette bånd til bosetterne. Rundt 700.000 israelere lever nå i 279 ulovlige bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, som ble okkupert av Israel i 1967.

FNs sikkerhetsråd har i alle år siden krevd israelsk tilbaketrekning fra området. Den 26. juni 2023 godkjente Israels nasjonalforsamling «Knesset» 5.000 nye boliger i ulovlige bosetninger. Israels høyrenasjonalistiske regjering har godkjent planer om å bygge tusenvis av bosetterboliger på den okkuperte Vestbredden.

Dessverre er det et faktum at så lenge religion står så sterkt i både USA, den arabiske verden og i Israel kommer konflikten til å være der

Allerede i 2016 slo FN også fast at bosetningene er ulovlige, og et brudd på den fjerde Genève-konvensjonen og krevde full stans i all byggeaktivitet.

Ikke så lenge Hamas helt siden organisasjonen ble stiftet i 1988 har hatt som uttalt mål å utslette Israel. Noe de for øvrig har nedfelt i sitt charter (stiftelsesdokument) og som også avspeiler seg i gruppens flagg. (Hamas har imidlertid moderert sine antisemittiske underveis og har ikke lenger nedfelt at Israel skal utslettes.)

Men at Hamas støttes av Iran, som er USAs erkefiende i regionen, gjør at enhver dialog med organisasjonen fra USAs side er utenkelig. I tillegg kommer at de fortsatt gjør krav et landområde tilsvarende det palestinerne bodde i før seksdagerskrigen i 1967. Det er i de okkuperte områdene de ulovlige bosetningene er etablert.

Siden etableringen av Israel i 1948 har Israel deltatt i ni kriger. Israel har vunnet alle, og fått status for dette i Europa og ikke minst USA. De to intifadaene (palestinsk opprør mot okkupanten) har imidlertid Hamas kommet best ut av.

Hvordan den pågående krigen ender vites ikke. Men en ting er sikkert; Israels harde fremferd og mål om å utslette Hamas har skaffet dem mange nye fiender både i den arabiske verden og i Europa. Innad i selve Israel, og til og med i sterkt religiøse USA, øker motstanden mot både Hamas og Israel.

Dessverre er det et faktum at så lenge religion står så sterkt i både USA, den arabiske verden og i Israel kommer konflikten til å være der. Dette selv om både kristne, jøder og muslimer anerkjenner Abraham som sin stamfar. Forstå det den som kan.

