Nostalgien gjorde at mange hadde et håp om at Petter Northug skulle få et VM-comeback. Når det ikke skjer, er det på tide å vende det nordnorske blikket mot han som kan være med på å ta opp gullarven. Skal kje han Petter gå i dag? Spørsmålet kom fra en halvt skiinteressert tilskuer i nærheten av målområdet på Finnsnes søndag formiddag. Det seks mil lange løpet Summit 2 Senja var på det tidspunktet ikke avklart, og nede på hurtigrutekaia der målseilet var plassert gjorde vinden ventetiden utrivelig.

Når slike renn får flere timer direktesendt på NRK, gjør det sitt til at både mindre og større steder kan slå seg litt ekstra på brystkassen. Akkurat denne formiddagen var deres hjemsted eller område i sentrum for «hele Norge.» I hvert fall for dem som ser på statskanalen.

Hvem som vinner er for de aller fleste langs løypa ganske lite interessant. De er der for å få opplevelsen av skiløpere som i full fart går forbi, med støyen fra helikopteret over dem. Kanskje havner de på TV i et sekund eller to?

Noen løpere ventet imidlertid den gemene hop litt ekstra på, og håpet å få et glimt av mellom vindrossene. Erik Valnes er vokst opp i nabolaget, og er en slik. Det samme gjelder Andreas Nygaard.

En profil overgår fortsatt alle. Petter Northug var egentlig påmeldt til helgas to langløp med målgang på Bardufoss og på Finnsnes, eller «i Finnsnes» som de konsekvent sa på NRK-sendingen. Han var attpåtil på plass, men droppet det på grunn av at han ikke var helt i form.

– Man merker ikke så mye til han under rennet, men han drysser jo litt stjernestøv på selve arrangementet. Selv om han bare er i serviceapparatet og heier, sa Andreas Nygaard til iTromsø.

Den 38 år gamle skiløperen har preget norsk og internasjonal langrenn siden han slo igjennom tilbake i 2006. De snaut 20 siste årene har han satt sitt preg på norsk offentlighet på en måte ingen annen idrettsutøver i noen idrett har gjort. Det som startet med provoserende sitater vi aldri hadde hørt maken til, svenskeharselering og drøssevis av gull, gikk over i fyllekjøring og narkotikamisbruk. Ingen nordmann vil igjen bli kåret til «Årets svenske idrettsutøver» som Northug ble i Expressen i 2010.

Du skal få jobbe godt med å finne noen som ikke i det minste har hørt navnet hans, og heller ikke har en slags formening om ham. Etter gråtkvalt å ha fortalt om kokain- og alkoholavhengighet på en pressekonferanse i august 2020, trodde nok de aller fleste at dette var det siste vi hadde sett av profilen på toppnivå.

Der tok vi feil. Han gjorde i stedet et slags comeback i «Ski Classics», en samling av tradisjonsrike langløp som Vasaloppet og Birkebeineren. Men virkelig oppsiktsvekkende ble det tidligere i vinter, da han presterte godt i både norgescupen og attpåtil tok sølv i lagsprint i NM.

Spekulasjonene og den litt virkelighetsfjerne drømmen om at Northug kanskje kunne få en rolle i VM på hjemmebane i Trondheim i februar 2025 levde, helt til han selv lukket den for noen uker siden. Jeg tror både VM-ledelsen, NRK-sjefene og mange med dem gjerne skulle sett at døra ble holdt åpen litt til.

Interessen en slik mulighet skapte er ekstrem også for langrennssporten, som i etterkant av at Northug ga seg for noen år siden har hatt nok med å holde på den oppmerksomheten de ble vant til da Petter var på topp. Helt uten forkleinelse for Johannes Høsflot Klæbo, som jeg aldri tror vil nå ut til like mange på samme måte.

– Jeg forstår at folk vil se han her. Petter er en rockestjerne, og den største skiløperen vi har i landet, selv om han ikke lenger går profesjonelt vanlig langrenn. Johannes har litt av den samme statusen, men blant den yngre garden. Blant folk flest er han i egen klasse, fastslo Andreas Nygaard stående utenfor utstyrsteltet ved målområdet på Finnsnes.

Rett ved siden av ham sto Tromsø-bosatte Erik Valnes fra Sørreisa, som etter noen iskalde mil hadde gitt bort startnummeret sitt til en ivrig fan, tatt noen selfies og skrevet autografer på luene til noen unger.

I skyggen av Northug er Valnes blant dem som kan gjøre det vi forventer av norske skiløpere i et VM. Om en drøy måned starter han oppkjøringen inn mot mesterskapet, der han litt under radaren for mange er blitt favoritt på en distanse.

Tirsdag 4. mars, om snaut elleve måneder, er Valnes den mange frykter mest på 10 kilometer klassisk. Det er noe annet enn da han for noen år siden slo igjennom som sprinter.

– Tikilometeren seiler opp for meg. Jeg har lenge vært god der, og økt kapasiteten litt hele veien. Det er en distanse der jeg kan gå det jeg makter fra start til mål, slår han fast.

Verken han eller lagkameratene vil noen gang matche Petter Northugs kjendisstatus. Men faktum er at 27 år gamle Valnes nå går inn i det som fysisk ofte står ut som de beste årene i en toppidrettskarriere. VM i Trondheim følges opp av OL i Milano i 2026 og VM i Falun i 2027.

Med utgangspunkt og treningsbase på Tromsøya står han foran noen måneder og år som vil kunne sende han opp til en virkelig langrennsstjerne, noe et VM-gull i Norge vil sørge for.

Spørsmålene om «han Petter» vil uansett komme i fremtiden, som fra vedkommende på Finnsnes. Tross alt er 38-åringen en «alle» føler at de kjenner litt.

Det er litt trist at det er sånn, hvis du mest opptatt av det sportslige. For slike som meg vil uansett fenomenet Petter Northug ha en nostalgisk plass.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her