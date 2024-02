Klimautvalgets rapport «Omstilling til lavutslipp — veivalg for klimapolitikken mot 2050» ble lagt fram 27. oktober 2023. Norge har hatt en klimalov siden 2017, der målet er at klimagassutslippene i 2050 skal være 90-95 prosent av utslippene i 1990.

Siden 1990 har Norge redusert utslippene med under fem prosent. I andre skandinaviske land er utslippene redusert med 30-40 prosent i samme perioden. Kan Norge bli kvitt det meste av utslippene til 2050? Hvordan?

Klimautvalget gir svar på spørsmålene. Rapporten tar grundig og nyansert for seg hva som skal til for at Norge skal bli et lavutslipps-samfunn til 2050, samtidig som vi skal ta vare på naturen. Den behandler helheten: Energisystemet, arealer og natur, matsystemet, transport, velferd og sirkulærøkonomi, næringsstruktur og innovasjon, Norges globale fotavtrykk og petroleumssektoren.

Med Klimautvalget har vi fått et grunnlag for den nødvendige offentlige samtalen om Norges veivalg i klimakrisa

Alle tiltak og inngrep må vurderes i lys av målet. Vil et tiltak skape klimagass-utslipp i Norge? Vil det øke utslippene globalt? Vil det kreve mer utslippsfri energi? Vil naturareal bli påvirket? Bidrar tiltaket til varig omstilling?

Rapporten er nå til høring for innspill og kritikk. Besteforeldrenes klimaaksjon i Norge støtter i sitt høringssvar Klimautvalgets konklusjoner og anbefalinger fullt ut, med noen forslag til tydeliggjøring, for eksempel: «Alle tiltak for utvidelse eller forlengelse av norsk produksjon av olje og gass må settes på vent eller stoppes, og støtteordningene til petroleumsnæringa avvikles».

Med Klimautvalget har vi fått et grunnlag for den nødvendige offentlige samtalen om Norges veivalg i klimakrisa.

Besteforeldrenes klimaaksjon ønsker å bidra til å gjøre klimautvalgets anbefalinger kjent for offentligheten. Vi forventer at regjeringen følger opp anbefalingene i en konkret handlingsplan, og at de blir behandlet av Stortinget.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her