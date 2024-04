Åpent brev til Målselv kommunestyre og Martin Nymo.

Er det slik at Martin Nymo, den ordføreren vi i Målselv fikk etter siste valg, virkelig ønsker vindturbiner i Målselv? Han har visstnok på et møte i Balsfjord med Troms Kraft (TK) uttalt følgende: «Vi er i prosessen med å kartlegge hvorvidt det kan la seg gjøre, og at vi og TK skal snakkes nærmere».

Underforstått: Ordfører i Målselv kan gjerne tenke seg å donere naturen i Målselv til TK, slik at de eller noen andre kapitalkrefter kan bygge vindturbiner her. Ellers ville han ikke brukt tid og krefter på vindturbinindustrien. Det har med kunnskap. innsikt og holdninger hos en person å gjøre.

Ruth Tollefsen

Jeg håper at han er alene i kommunestyret som ønsker vindturbiner til Målselv. Det sto heller ikke i noen av partiprogrammene ved siste valg at de skulle gå inn for det. Jeg har også vanskelig for å tro at innbyggerne i Målselv ønsker det. Jeg vil i hvert fall ikke ha vindturbiner i Målselv – vår felles flotte kommune med: Norges fineste nasjonalpark, Norges nasjonalfoss, de vakreste fjellmassiv rundt oss, et fantastisk lavland- og høyfjellsområder i bruk av friluftsentusiaster, jegere og isfiskere fra hele Troms.

Vi har Rostavann, Mauken og Myrefjell hyttefelt. Vi har hytter spredt mange steder i kommunen og vi har levende og spredte lokalsamfunn. Målselv er landbrukskommunen, reindriftskommunen, lakseelvkommunen, elg- og småviltjaktkommune. Målselv er idrettskommune og BOLYST-kommune.

Alt dette positive i bygda vår er uforenelig med vindturbiner som gir oss knust fjell, ødelagte myrer, vann-, støy- og lysforurensning. De gir oss båndlagte områder, de innvirker på dyrelivet, fugler og insekter på forskjellige måter. I verste fall drepes de. Og ikke minst den psykiske påkjenninga for oss mennesker, som må se, høre og leve med dette.

Allerede i dag betaler vi og naturen her en høy pris for velferdssamfunnet vårt. Vi har to kraftverk i kommunen, Dividalen og Bardufoss kraftverk. Vi han mange store og stygge grus- og sandtak rundt i kommunen. Vi har Mauken og Blåtind skytefelt. Men også årlig militæraktivitet med Nato-styrker i tettbygde områder, for eksempel Andsfjellet. Vi har to store militærleire. Vi har Bardufoss flyplass med tidvis hørselødeleggende jagerflystøy.

Vi har allerede stor mekanisk belastning på naturen her. Dette ser vi er nødvendig og godtar det, til en viss grad. Men alt har en tålegrense. Vil dere i kommunestyret virkelig ødelegge mer av naturen vår? For med vindturbiner er snakk om store arealer som ødelegges. Store verdifulle naturområder ødelegges for ustabil kraft i en innlandskommune med ustabil vind og med lange perioder med høytrykk. Om vinteren betyr det vindstille og kulde.

Ikke la dere lure av TK eller Fornybar Norges fine prat om «Det grønne skiftet». De snakker ikke om ulempene og kostnadene som påføres folket, heller ikke om alternativ kraftproduksjon enn vind. De er kun opptatt av det kraftalternativet som de kan hente mest statlige subsidier for. Det fins flere fornuftige måter å effektivisere/forbedre både dagens strømproduksjon på, samt se på og gjøre noe med vårt eget strømbruk, slik at vi slipper å bygge ned mer natur.

Kjære politikere i Målselv kommune. Dere har ansvar for naturen, for trivsel, for bolyst og framtida for våre barn og barnebarn. Elektrisitet er et umettelig sluk. Den industrien vil ha mer og mer…

Noen fornuftige, ansvarsbevisste valgte personer må sette ned foten og si at nok er nok. Her går grensa. Målselv har ingenting å hente ved å ødelegge naturen vår. Tvert i mot. Ingen arbeidsplasser. Kanskje bortsett fra i anleggstida, hvis noen lokale entrepenører får jobben med å ødelegge naturen for all fremtid.

Hvis TK lover pengestøtte eller andre særavtaler til kommunen, gjelder det kun inntil de selger rettigheten, og dermed det båndlagte området, til et utenlandsk investeringsfond. Hør på andre kommuner som har gått i den fella.

Kanskje det er nytt for dere andre i kommunestyret at Martin Nymo har gått i gang med denne prosessen? Vel, forlang at han skal stå fram og tone flagg, slik at både dere politikere og vi velgerne får vite hva som skjer. Og ikke minst, si hva vi mener om denne lugubre saken.

