Rundhaug, eller Mellembygda som man sier, er ei lita grend i Målselv, men du verden hvor stor den er. Beliggenheta er midt i hjertet av kommunen, med omtrent lik avstand til de andre sentra. Her står husene aldri lenge tomme før dem er bebodd igjen av folk som vil bosette seg her. For her finnes bolyst. Limet i denne bolysta er skolen, eller MKOS som den heter.

Men presseoppslag i forrige uke skaper mørke skyer i grenda. Julegava til Mellombygdas innbyggere fra administrasjonen i kommunen er at man skal se på skolestrukturen, og et av alternativene er nedleggelse av Bakkehaug skole. Et konsulentbyrå har fått oppgaven å utrede dette, og etter å ha spådd i kaffegruten stiller de spørsmålet: «Ka vil framtida gje»?

Men dette forslaget river vel all bolyst i filler

Svaret de kommer med er ikke så veldig oppløftende, her blir det ikke «Mykje lys og mykje varme». Nei, man påpeker at økonomi ikke er et tema, men argumenterer at det om noen år ikke er faglig grunnlag til å drifte skolen. Dette konkluderer man med til tross for at Bakkehaug skole siste år var en av de få/om ikke den eneste skolen i Målselv med bare kvalifiserte lærere. De fleste lærerne har etablert seg i bygda. For her er det bolyst.

Hvis skolen blir lagt ned vil det føre til en dominoeffekt. Nærbutikken her står ved et veivalg, der en ny generasjon er i ferd med å overta. Planer om nyinvesteringer og event utbygging blir skrinlagt med en skolenedleggelse, og butikken står i fare for å bli lagt ned.

Også MTU som ligger i sentrum vil helt klart merke følgende av en nedleggelse. Mellembygda blir ikke lenger ei attraktiv grend for småbarnsfamilier hvis skolen, barnehagen og butikkene blir borte. Her blir det ingen bolyst lenger. Og bolyst er et ord man ofte bruker i kommunen, og man gjentar stadig viktigheten av dette. Men dette forslaget river vel all bolyst i filler.

Det er kommunestyret som skal avgjøre dette på vårparten. Jeg har såpass tro på dere folkevalgte at dere aldri vil la dette skje. For hvis man legger ned Bakkehaug skole, så vil dette være oppskrifta på hvordan man klarer å rasere ei heil bygd.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her