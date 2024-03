Av Benjamin Furuly, fylkesvaraordfører og leder Troms Høyre, og Cecilie Mathisen, leder for fylkestingsgruppen

Påskekrimmen for oss i Troms er allerede klar nå som regjeringa har lagt frem NTP. Det var neppe uten grunn at samferdselsministeren presenterte en av vårens viktigste saker fredagen før påske. Forventningene om en god mottagelse var nok svært små, og håpet om at planen skulle forsvinne i stresset før påskeferien ble nok fristende.

Nasjonal transportplan, også kalt NTP, er beskrivelsen av hvilke samferdselsprosjekter regjeringa skal satse på de kommende 12 årene. Her legges de store linjene og økonomiske satsningene fra nasjonalt hold på vei, jernbane, flyplasser og fiskerihavner. Det er derfor helt avgjørende at det Troms har prosjekter med.

Vi forventer at Stortinget rydder opp i regjeringas mangler, og at man leverer et skikkelig infrastrukturløft for Troms

Det Arbeiderpartiet og Senterpartiet fredag la frem var ikke annet enn et svik for ambisjonene i Troms. Inne i NTP lå det nemlig kun tre prosjekter for regionen. To av disse er rene opprustninger av sårt trengte strekninger, som E6 mellom Nordkjosbotn-Hatteng og E6 mellom Olderdalen-Langslett, hvorav også kun sistnevnte er prioritert gjennomført de første seks av de neste 12 årene.

REAGERER: Benjamin Furuly og Cecilie Mathisen. Foto: Privat

De samme veiprosjektene var for øvrig også inne i forrige nasjonale transportplan, men har ikke blitt realisert. Så noen nye ambisjoner er det ikke å spore.

Det Troms trenger er samferdselsprosjekter som knytter fylket tettere sammen, og som korter ned både avstander og reisetider i regionen. God framkommelighet er avgjørende for samfunnsutvikling og bosetning. Dessuten er Troms det viktigste fylket for forsvar og beredskap. At det ikke gjenspeiler seg i den statlige samferdselspolitikken, henger ikke på greip.

Vi er også svært skuffet over at hverken Østre Malangskorridor eller penger til Ullsfjordforbindelsen er prioritert. Østre Malangskorridor er en vei som vil korte ned reisetiden mellom Tromsø og Bardufoss fra to timer til 57 minutter.

Ullsfjordforbindelsen vil gjøre strekningen mellom Tromsø og Alta 106 km kortere. Dette er prosjekter vi vet er viktig for både næringslivet, for miljøet og for bosetting, og som vi har poengtert viktigheten av flere ganger.

I tillegg har dessverre Troms et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet. Dette til tross for at vi er det fylket som bruker mest midler til samferdsel per innbygger. Dette behovet har også blitt forklart til regjeringa ved enhver anledning, men det ser dessverre ikke ut til at samferdselsministeren har lyttet noe særlig her heller.

Videre bør det være et tankekors for regjeringa når NAF kaller planen for et svik mot distriktene. Om man ikke lytter til innspill man har fått fra KS, fylkeskommuner og brukere av veiene, bør man i allefall lytte til sin egen regjeringsplattform.

Den slår fast at man skal utarbeide en helhetlig forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Det legger på ingen måte den presenterte NTP opp til, og nok en gang ser vi løftebrudd fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Til påskekrimmen blir det derfor om å både finne satsninger, bevilgninger og ambisjoner i Troms, og den den store påskenøtta blir hvilket parti som kan være med å løfte infrastruktur i landets viktigste sikkerhetspolitiske område. Vi forventer at Stortinget rydder opp i regjeringas mangler, og at man leverer et skikkelig infrastrukturløft for Troms.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her