Vi har i flere uker fått rystende bilder fra Israel og Gaza inn i stuene våre, via fjernsynsskjermen.

Israel har slått kraftig tilbake etter Hamas sine terrorhandlinger, men nå må bombingen stanses.

Hver kveld rapporteres det på nyhetene om bombing av skoler, sykehus og boligblokker på Gaza-stripen. Det regner bomber over et innesperret folk. Vi ser bilder av sammenraste hus med kroppsdeler stikkende ut under betongblokkene. Over 7.000 barn er drept og flere tusen er alvorlig skadet.

Som Marit Alvig Espenes sier: «Det holder ikke alltid med hjerter på Facebook»

De mangler mat, medisiner, vann og strøm. Sivilbefolkningen på Gaza-stripen lever under forferdelige forhold, og brudd på folkeretten skjer daglig. Også på Vestbredden blir palestinerne trakassert og jaget på flukt.

Terror og vold mot sivile kan ikke aksepteres uansett hvem som står bak. Vi må alle gjøre vårt for å bidra til at dette stoppes. Som Marit Alvig Espenes sier: «Det holder ikke alltid med hjerter på Facebook».

Dyrøy kommune og Tromsø kommune har fordømt bruddene på folkeretten og angrepene både fra Hamas og Israel. Og de ber om at krigshandlingene i Gaza stanses. Vi oppfordrer politikerne i Senja kommune til også å bli enige om en uttalelse.

