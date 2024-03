Det foregår nå en stor militærøvelse i Troms og Finnmark, «Nordic Response 2024», hvor også våre allierte Finland og Sverige deltar. Store områder invaderes med stort og tungt materiell, noe som spesielt merkes langs veiene. Det planlegges flere slike store øvelser i fremtiden grunnet sikkerhetsmessig situasjon.

Staten ved Statens Vegvesen ønsker nå å tilbakeføre noen forsvarsviktige veier til riksveier, nå fylkesveier, for å gi disse nødvendig oppgradering basert på denne nye situasjon. Her vil bemerkes at riksveger har strengere krav til vedlikehold og oppfølging både sommer og vinter. Dette bør være tungtveiende for omklassifisering.

Fylkesvei-forfallet i Troms er beregnet til 9,9 milliarder kroner, totalt 23,9 milliarder inkludert skredsikring. Fylkeskommunens vegorganisasjon har store oppgaver her, og har tydelige problemer med sin egen organisasjon. Dette registreres blant annet på fremdriften av «fylkesveiløftet» som er forsinket, blant annet er det brukt over to år for å få «Målsnesveien» ut på anbud.

I stedet for å se positivt på omklassifiseringen ønsker fylket å beholde veiene som fylkesveier og selv forestå utbedring. Dersom ikke vil man vurdere å overføre noen fylkesveier til kommunale veier. En utidig trussel. Det kommer stadig mere frem at overførselen av mesteparten av riksvegene til fylkene var lite gjennomtenkt og ikke burde skjedd. Politisk bestemt uten nødvendig utredning. Statens Vegvesen advarte mot dette.

Opprettelse av egne vegorganisasjoner i fylkene er blitt en betydelig kostnad, og fører til mindre penger til veg, noe også Riksrevisjonen påpeker. Stadig flere, blant andre Riksrevisjonen og bilorganisasjoner, mener at en tilbakeføring til Statens Vegvesen nå må vurderes. Behov for snarlig forbedring av de dårlige og ulykkesbelastede fylkesveier tilsier at dette bør skje.

En omfattende oppgradering av hele vegnettet i nord er nå viktig og av stor sikkerhetsmessig betydning. I tillegg bør en tenke jernbane, for eksempel tilkobling til Finland i Finnmark og til Ofotbanen/Sverige i Troms.

