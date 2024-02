Uttalelse vedtatt på Senja Sosialistisk Venstrepartis årsmøte 24.01.2024:

Senja kommune består av 1.946 kvadratkilometer med land og vann. Vi som bor og lever her vet at mye av dette er fjell, myr, skog og vann. Vi har en nasjonalpark. Vi har naturreservat, plantevernområde, områder med dyrelivsfredning, landskapsvernområder.

Til sammen utgjør disse vernede områdene 230 km2 av Senjas land- og havareal. Verneområdene utgjør faktisk kun ti prosent av Senjas landareal, og to prosent av havarealet.

Naturen på Senja er spektakulær og vakker. En del av Senjas inntekter kommer fra nettopp dette, et tilbud om naturopplevelser. En annen og viktig inntekt kommer fra at det høstes av naturressursene i stor grad. Samtidig er Senja i stor utvikling. Natur, spesielt havarealene, er under press, og vi har sett flere eksempler på at dette kommer før bevaring av natur.

Senja har havnet i en posisjon der vi ser eksempler på at vi må velge mellom hensyn til miljø og natur, og hensyn til næringsliv og utbyggere. Som regel ender vedtakene i nedbygging av natur, eller etableringer som kan være skadelig for naturen og dyrelivet i havområdet. Dispensasjon til oppdrett av torsk er et slikt eksempel.

Senja SV er sterkt imot utbygging i strandsonen og uberørt natur, og vil jobbe for at utviklingen av Senja skjer på allerede berørt og fortettede arealer

Senja SV savner et større fokus på forsvarlig forvaltning av naturen og naturresursene i kommunen vår. Norge har sammen med 193 andre land satt et mål om å verne 30 prosent av all natur i verden. Tapet av natur truer menneskeheten, og vi må alle bidra for å stoppe tapet. Med den unike naturen og landskapet som finnes i Senja, er det potensiale for å verne mer natur.

Vi ser at strandsonen får mindre og mindre urørt natur. Havområdene våre tettes til av havbruksnæringen, som til nå ikke viser noe særlig ansvar for naturen de får låne. Det lanseres store byggeprosjekter rundt om på øya vår. I tillegg ser vi nå en dyster statistikk nasjonalt med nedbygging av natur.

Gunn Knörr Foto: Ida Larsen

Senja må ta grep for å ivareta vårt unike landskap, og Senja SV ønsker en politikk som sikrer naturen. Når Senja kommune nå skal jobbe frem en arealplan forventer vi fra Senja SV at det også sees om det er flere områder med uberørt natur som kan værenes, både på land og i havet.

