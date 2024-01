Til kommunestyrene i Senja, Målselv, Sørreisa, Dyrøy og Bardu kommuner:

IOGT har med bekymring sett at flere kommuner slakker opp for en restriktiv forebyggende alkoholpolitikk. Nye serveringssteder knyttet til bensinstasjoner, i kiosklignende steder og serveringssteder for hurtigmat søker nå om bevillinger til servering av alkohol.

Vi minner om alkohollovens bestemmelser om salg og skjenking av alkohol. Det er kommunestyret som har ansvaret for og beslutningsmyndighet til å innvilge salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Loven har som formål å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk medfører.

Det er derfor all grunn til å ha forebygging og redusert alkoholforbruk som viktige mål, noe som betyr å stå mot et press for næringsinteresser som ønsker mer liberale salgs- og skjenkebevillinger

Loven sikter også på å begrense det generelle forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Målet om redusert forbruk bygger på omfattende nasjonal og internasjonal forskning, som peker på totalforbruket av alkohol i et samfunn som styrende for omfanget av rusproblemer.

Det er det samlede forbruk av alkohol all forebygging må rettes mot om russkadene skal reduseres. I verktøykassa for å oppnå dette er både avgifter og priser viktige, tilgjengelighet gjennom hvor mange steder som selger og skjenker alkohol, åpningstider, informasjon- og opplysningsarbeid, gode kontrollordninger samt gode rusfrie tilbud.

Viktig forebygging skjer også i politiets arbeid, både opp mot ungdom og på ordensområdet, ikke minst at parker og friluftssteder holdes rusfrie med adgang for alle.

Russkader, samfunnsmessige og individuelle, skjer i hele befolkningen. Et ensidig fokus på de som drikker oftest og mest i den tru at dette skal føre frem, holder ikke. Det aller meste av registrerte skader skjer blant de som ikke har et problematisk høyt forbruk.

INSPIRASJON: - Vi inspireres til å være en stemme for en ansvarlig forebyggende ruspolitikk, skriver Are Eriksen i IOGT.

Et eksempel er promillekjøring, hvor det for noen år siden gjennom forskning ble anslått at godt under en av hundre bilførere på veien hadde høyere promille enn tillatt, mens omlag en av fire alvorlige ulykker i trafikken skjedde hvor en bilfører hadde for høy promillle. De tunge rusmisbrukere har flere ulike helseutfordringer, ofte både somatiske og psykiske lidelser, men de preger ikke ulykkesstatistikken spesielt.

Likebehandlingsprinsippet er viktig i all offentlig forvaltning. Velger man å innvilge ei bevilling til et bestemt serveringssted, gir dette føringer for at tilsvarende steder får tilsvarende. Det kan i sum bety en vesentlig høyere tilgjengelighet av alkohol som igjen øker forbruket.

IOGT i Norge har i snart 150 år arbeidet for forebygging av alkohol og andre rusgifter. Vårt arbeid har endret seg gjennom disse årene, og mye er i dag knyttet til spesielle tiltak eller prosjekter for målgrupper som mennesker med tung rusproblematikk, til foreldre med ungdommer i skolealder, barn og ungdommers fritidstilbud, ulike holdningskampanjer som «Hvit jul» og oppfordring til hvite perioder som gunstig for helse og velferd.

Gjennom denne virksomheten har IOGT en omfattende erfaringskompetanse på rusområdet, og vi inspireres til å være en stemme for en ansvarlig forebyggende ruspolitikk.

Norge har et lavt forbruk av alkohol sammenlignet med andre land i Europa. Dette skyldes i hovedsak en balansert alkoholpolitikk, hvor forebyggingsperspektivet har stått sterkt. Det handler om tiltak som begrenser tilgangen på alkohol, og tiltak som reduserer etterspørselen.

Å kunne ha et trygt og godt oppvekstmiljø er viktig, det samme er rusfrie samlingssteder for barn og ungdom. IOGT møter i sitt internasjonale arbeid erfaringer som gjøres både i Europa og vestlige land utenfor som vi skal være glade for ikke å erfare her til lands.

Vi skal ikke langt utenfor landets grenser før vi opplever forkomne og utslåtte mennesker som søker ly under bruer og i inngangsparti langs gater. Det er derfor all grunn til å ha forebygging og redusert alkoholforbruk som viktige mål, noe som betyr å stå mot et press for næringsinteresser som ønsker mer liberale salgs- og skjenkebevillinger.

