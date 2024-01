Folkebladets mann i Målselv og Bardu, han Gjermund Nilssen, er en habil quizmaster. Her presenteres to av Gjermunds quizzer med til sammen 120 spørsmål og svar.

Se fasiten lenger ned i artikkelen.

1. For hvilken klubb spilte Erling Braut Haaland fotball fra 2017 til 2019?

2. Bobbysocks vant Eurovision Song Contest med «La det swinge» i 1985. Hva het de to medlemmene i duoen?

3. Hvilken norsk forfatter har skrevet krimbøker om politietterforsker William Wisting?

4. Hva var etternavnet til Karl i TV2-humorserien Karl & co?

5. Johnny Logan framførte låten som førte Irland til topps i Eurovision Song Contest i 1987. Hva het vinnermelodien?

6. Hvem spilte hovedrollen som John McClane i Die Hard-filmene?

7. I månedsskiftet september/oktober avholdes årlig den 16 dager lange ølfestivalen Oktoberfest. I hvilken by?

8. Hva heter Venstres eneste kommunestyrerepresentant i Målselv?

KOMMUNEHUS: Målselv kommunes administrasjon på Moen. Men hvem er Venstres eneste kommunestyrerepresentant i kommunen? Foto: Trond Sandnes

9. Hvilken artist ga ut albumene «Blonde on Blonde» i 1966, «Infidels» i 1983 og «Oh Mercy» i 1989?

10. Hvilken norsk forfatter debuterte med barneboka «Hallo! - Her er Jo» i 1986?

11. Popduoen Roxette holdt det gående i 30 år fra 1986. Fra hvilket land kom de?

12. Fra hvilken by kommer fotballklubben Arsenal?

13. Hvilke fire land grenser Kosovo til?

Gjermund Nilssen Folkebladets quiz-ekspert har laget disse nyttårsnøttene.

14. Hvilke fem norske kommuner grenser Målselv til?

15. Hvilket tidligere Beatles-medlem ga ut albumene «Sentimental Journey» i 1970, «Goodnight Vienna» i 1974 og «Bad Boy» i 1978?

16. Fra hvilken by kommer fotballklubben Real Sociedad?

17. I hvilke to år er OL blitt arrangert i Norge?

18. Hvilke fire land grenser Hellas til?

19. I hvilket land ble musikkstrømmetjenesten Spotify etablert?

20. Fotballspilleren Roberto Baggio var aktiv fra 1982 til 2004, og rakk da å spille for sju ulike klubber. Nevn fire av klubbene for helt poeng, og så får du et halvt poeng for tre riktige klubber.

21. Hvilken sport utøves på Bjerkebanen?

22. I hvilken amerikansk delstat var Bill Clinton guvernør før han ble president?

23. Hvilken dans bærer samme navn som ei blanding med sjokoladekonfekt?

24. Hvilket parti representerer Linn Merete Andreassen i Målselv kommunestyre?

25. Hvilket postnummer har Målselv-tettstedet Karlstad?

26. Hvilken artist ga ut albumene «Darkness on the Edge of Town» i 1978, «The Ghost of Tom Joad» i 1995 og «Western Stars» i 2019?

27. Fra hvilken by kommet fotballklubben Juventus?

28. Hunderasen dalmatiner stammer sannsynligvis fra provinsen Dalmatia. I hvilket land ligger den?

29. Hvilken av verdensdelene Asia, Oseania, Afrika, Europa, Nord-Amerika, Antarktis og Sør-Amerika har størst areal?

30. Hva heter vokalisten i det norske bandet D.D.E.?

DDE: Hva heter DDE-vokalisten? Her fra et møte i bar overkropp på Finnsnes med en annen trønder, Ivar Holand, i 2003. Foto: Aslak Ballari

31. Hvilke to land grenser Estland til?

32. I hvilken by ble OL arrangert i 2000?

33. Hva heter Henrik Ibsens drama der Nora forlater sitt ulykkelige ekteskap?

34. På hvilken TV-kanal ble serien «Lost» vist i Norge fra 2005 til 2010?

35. Mangel på Coca-Cola-sirup under 2. verdenskrig førte til at ei erstatning så dagens lys i 1940. Hva het denne brusen, som det fortsatt er mulig å kjøpe i de fleste butikker?

36. Sir Alex Ferguson var manager for fotballklubben Manchester United fra 1986 til 2013. Hva het han som erstattet ham?

37. Hvilken øygruppe tilhører øya Mallorca?

38. Hvilke fem norske kommuner grenser Bardu til? (Et halvt poeng for fire riktige).

39. Hva heter Afrikas lengste elv?

40. Hvilket trådløst signal brukes vanligvis for å koble hodetelefoner til en digital enhet?

HODETELEFONER: Hvilket trådløst signal brukes vanligvis for å koble hodetelefoner til en digital enhet? Foto: Picasa

41. Hvilken fugl regnes som verdens minste?

42. I hvilket nåværende land oppsto oldtidsbyen Pompeii om lag 600 år før vår tidsregning?

43. Hvilke fire artister var med i kvartetten som var de originale, norske Gitarkameratene?

44. Hvilket band ga ut albumene «Communiqué» i 1979 «Alchemy» i 1984 og «Brothers in Arms» i 1985?

45. Hva er det tyske ordet for «blå»?

46. Hvilket motehus ble etablert i 1837 og deler navn med gudenes budbringer i gresk mytologi?

47. Vi har alle en BMI. Hvilke tre engelske ord skjuler seg bak forkortelsen?

48. I hvilket land er Jakarta hovedstad?

49. Hvilken bilfabrikant har modellen Jimny?

50. Hvilken amerikansk delstat er den eneste som ikke grenser til annet enn hav?

51. Hvem eier Ole Brumm i A.A. Milnes barnefortellinger?

52. Hvem ble i 1814 Norges første statsminister?

53. Hvor mange kjegler må du rive ned på ett kast for å få strike i bowling?

54. I hvilken by ligger fotballklubben som er eid av kjemi- og farmasikonsernet Bayer?

55. Hvilken kunstner er blant annet kjent for maleriene «Mona Lisa» og «Nattverden»?

56. Hva heter hovedstaden i Argentina?

57. Hva heter skuespilleren som slo gjennom som barnestjerne, har vært gift med skuespillerkollega Mila Kunis og er gudfar til Michael Jacksons sønn og datter?

58. Hvor mange megabytes er det i en gigabyte?

59. Hvem har den norske stemmen til Max i animasjonskomedien «Kjæledyrenes hemmelige liv» fra 2016?

60. Hva het hiphop-kollektivet fra Lillehammer som blant andre Jaa9 og OnklP var del av?