Har Folkebladet en artikkel som du synes du vil være med på å dele, for eksempel i sosiale medier? Det er mulig, men ikke alt kan deles og publiseres fritt, noe som også er bestemt gjennom blant annet Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven).

Mange tror at man kan dele fritt på nettet dersom man har betalt abonnement, men så enkelt er det ikke. De fleste vet nok at det ikke er lov å kopiere musikk eller filmer og legge det ut på nettet. Slik er det også med innhold fra Folkebladet og andre aviser.

Men selvsagt kan du dele våre artikler

Det enkleste er jo å dele en lenke til en artikkel.

Men så er kanskje artikkelen for abonnenter, da er nok løsninga å dele en skjermdump.

På Mac: Shift+CMD+3 (Shift+CMD+4 for å velge utsnitt av bildet)

iPhone/iPad: Hold inne og slipp deretter raskt toppknappen og en av volum opp-knappene samtidig. På en iPad med en Hjem-knapp: Hold inne og slipp deretter raskt toppknappen og Hjem-knappen samtidig.

Windows-PC: Avhengig av maskinvaren kan du bruke Windows-logotasten + PrtScn-knappen som hurtigtaster for å skrive ut et skjermbilde. Hvis enheten ikke har PrtScn-knappen, kan du bruke Fn + Windows-logotasten + Mellomrom å ta et skjermbilde, som deretter kan skrives ut.

Men husk å ikke legge ut et lesbart bilde av hele artikkelen. Sitatretten gir deg imidlertid tilgang til å legge ut bilde av toppen av en artikkel, en såkalt faksimile.

Eksempler på hva som er lov å dele dersom du tar skjermdump/printscreen av en artikkel — for eksempel et utsnitt av tittel, hovedbilde og innledning. Det viktigste å huske er å ikke dele bilde av hele artikler. Foto: Faksimile

Husk også at å dele med en nabo og en venn er ikke det samme som å dele med «alle» på Facebook eller andre sosiale medier.

Også deling i en gruppe med flere enn 20 medlemmer regnes som en offentliggjøring av innhold, selv om det er en lukket gruppe.

Ikke retusjér eller manipulér/endre på innholdet i det som deles.

Det er også viktig å huske å oppgi kilden

Hva med video- og TV-innhold?

I prinsippet gjelder det samme for levende bilder og lyd. Du kan dele noen sekunder av innholdet innenfor sitatretten.

Det betyr at du forteller de du deler med at innholdet er hentet fra Folkebladet.

Og dersom det er vanskelig å finne svaret på det du lurer på, send en epost til redaksjonen@folkebladet.no og spør. Det koster ingenting å spørre først!