Det er få tilhengere som er mer dedikert en «Maskorama-seerne, som allerede før første program hadde begynt å spekulere i hvem som er årets artister.

Etter første program har teoriene skutt enda mer fart, og spesielt en figur har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier.

Oppmerksomheten har blitt spesielt rettet mot «Spirrevippen», skriver TV2.

Nå tror en TikTok-bruker at hun har funnet ut hvem som gjemmer seg bak masken. I en video publisert på TikTok, som i skrivende stund har over 350.000 visninger, legges teorien om at det er tromsøartist Anneli Drecker som er «Spirrevippen».

Se videoen og bestem selv. Er hun Spirrevippen?

Grunnen til at mange tror Drecker er «Spirrevippen» skal være låtvalget under første sending, en opptreden av Kate Bush-låten «Wurthering Heights». Sangen skal Drecker tidligere ha sunget under en turne med Röyksopp.

Bare gøy

Drecker selv synes det er artig at folk tror hun er personen bak masken.

– Det er selvfølgelig gøy, og ikke hver gang man er det. Det har jo vært en barndomsdrøm å være på TikTok, sier hun med glimt i øyet.

– Er du Spirrevippen?

– Det kan jeg så klart ikke si noe om, selv om det er gøy at folk tror at det er meg.

– Kan du avkrefte at du er Spirrevippen da?

– Det kan jeg så klart heller ikke si noe om. Men det er jo en del av «gamet», sier Drecker lurt.

KVINNEN BAK MASKEN: Mange tror Anneli Drecker er personen bak Spirrevippen. Her avbildet med Kjetil Solberg under en konsert tidligere i år. Foto: Johannes Brøndbo

Mest imponert

Drecker forteller hun er mest imponert over folks evne til å finne igjen gamle klipp, og refererer til TikTok.

– Det er jo noen år siden jeg sto på scenen og sang den sangen i klippet, så jeg synes det er helt utrolig at folk klarer å finne sånt på nett, sier hun.