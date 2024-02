Dagny Norvoll Sandvik (33) fra Tromsø har fylt Oslo Spektrum, hatt årets mest spilte norske låt på radio – to år på rad – og ellers pepret poplandskapet med hits og konserter siden gjennombruddet i 2016.

Men så langt: Kun nominasjoner, ingen statuett, fra Spellemann.

Nå er hun nominert i popkategorien i Spellemannprisen for 2023.

Tidligere har hun hatt disse nominasjonene:

2016: årets låt for «Backbeat»

2016: årets nykommer

2017: årets låt for «Wearing Nothing»

2018: årets låtskriver

2018: årets låt sammen med Seeb for «Drink About»

2020: årets låt for «Somebody»

Carina Dahl var også godt fornøyd med sin nominasjon i klassen festmusikk:

Det ble med den ene nominasjonen til Dagny i år, men det er tre artister som kan skilte med tre nominasjoner: Undergrunn, Cezinando og Delara.

Dette er imidlertid en stykke unna rekorden til Girl In Red som for to år siden hanket inn hele syv nominasjoner. I år er Girl In Red nominert for årets internasjonale suksess, sammen med blant andre operakometen Lise Davidsen.

Senest i fjor var Karpe nær ved å slå rekorden til Girl In Red med sine seks nominasjoner.

Her er de øvrige nominerte til årets Spellemannpris, som deles ut 4. april (Årets Spellemann og eventuelle bransje-/hederspriser skal også deles ut):

Årets nominerte Spellemannprisen 2023:

Dagny Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Pop

Delara – «Shahrazad»

Aden Foyer – «The Ballet Girl EP»

Dagny – diverse låter

Cezinando – «Sprengkulde»

Elektronika

Jouska – «Suddenly My Mind Is Blank»

Niilas – «River Of Noise»

Lindstrøm – «Everyone Else is a Stranger»

FAKETHIAS – «Core Echo»

Rock

Kristi Brud – «Alt er nytt»

Spurv – «Brefjære»

Pil & Bue – «Special Agents»

Hudkreft – «Osyo by»

Viser og visepop

Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga – «Langt heimafrå»

Julie Henrikke – «Hver gang noe minner om deg»

Ingrid Olava – «Blomster og post»

Stein Torleif Bjella – «Nysetmåne»

Country

Krissy Mary – «Virago»

Ole Kirkeng – «Still Not Lost»

Sweetheart – «I Will Love You When The Morning Comes»

Norma – «Norma»

Klassisk

Sir Mark Elder, Bergen Filharmoniske Orkester, Roderick Williams, Claudia Huckle, Gemma Summerfield, Bror Magnus Tødenes, Bergen Philharmonic Choir, Edvard Grieg Kor, Collegium Musicum Choir – «Frederick Delius: A Mass of Life»

Amalie Stalheim/Christian Ihle Hadland – «Stravinsky/Poulenc/Debussy»

Engegårdkvartetten – «Johan Kvandal: Complete String Quartets»

Kåre Nordstoga – «Masterworks from the 1930s»

Alternativ Pop/Rock

Signe Marie Rustad - Particles of Faith

Oda Felicia - FIRST ACT (The Huntington Chorea Project)

Ea Othilde - Mary, Aren't You Tired?

Tuvaband - New Orders

Barnemusikk

Fantorangen - Fantorangens verden

Mikrokosmos - Kanskje en verden vi ikke vet om

Trygve Kongshavn - Klart det går an

SaraLy og Unge Oslo - Stjerner og Fyrverkeri

Blues

Joakim Tinderholt and His Band - Deadlines

Marius Lien - The Woodland Songbook Part 1

Spoonful Of Blues - Songs From Notodden Norway

Women in Blues - My Precious Blues

Tradisjonsmusikk

Sidiki Camara - Return to the Traditions

Synnøve Brøndbo Plassen - Den Lyse Dag

Sigrid Moldestad - Breim

Kim Rysstad, Tord Gustavsen, Arve Henriksen - Villfarande barn

Metal

Inculter - Morbid Origin

RUÏM - Black Royal Spiritism - 1 - O Sino da Igreja

Tsjuder - Helvegr

Dwaal - Never Enough

Hiphop

Rambow - Mager Men Metter Mager [BONUS]

Arif - Å Drukne En Fisk

Undergrunn - Egoland

B-Boy Myhre - Sitter inne

RnB / Soul

Isah - INSTRUMENT

HILLARI - How Is Your Soul?

Beharie - Are You There, Boy?

GiddyGang & Vuyo - Art Over Profit

Åpen klasse

Erland Dahlen - Racoons

9 grader nord - Yalpanam

LILJA - Mirage

Nils Økland, Sigbjørn Apeland - Glimmer

Jazz

Malstrøm - Ytre tegn på indre bevegelse

Bendik Giske - Bendik Giske

Anja Lauvdal - Farewell to Faraway Friends (Wurlitzer Improvisations 2021-23)

Harald Lassen - Balans

Årets låtskriver

Michelle Ullestad - Ingenting varer evig

Hilde Skaar - Mad Woman

Kristoffer Cezinando Karlsen - Sprengkulde

Lars Vaular - Vintage Velour

Årets produsent

Vetle Junker - Vetle Junker 2023

Fay Wildhagen - Møtested - en hyllest til Anne Grete Preus

Askjell - Askjell 2023

Morten Gillebo - Morten Gillebo 2023

Årets tekstforfatter

Kristoffer Cezinando Karlsen - Sprengkulde

Amanda Delara Nikman - Shahrazad

Stein Torleif Bjella - Nysetmåne

Ingrid Olava Brænd Eriksen - Blomster og post

TONOs komponistpris

Anne Hytta - Brigde

Edvin Østergaard - Ørenslyd

Stian Westerhus - SOTT

Åsmund Feidje - Chamber Works

Årets musikkvideo

Lars Vaular - Impro på Økern (Scene 3: Highlights)

Arif x Karpe - (Åh) Tåmy, Tåmy - Rifla x Sheriff

Rambow - VI TENKER IKKE LIKT

Gouldian Finch - The Flamingo

Årets låt

Alessandra - Queen of Kings

Undergrunn - Michelin stjerner

Kudos, Golfklubb - Haien kommer

Emma Steinbakken - Floden

DJ MØMØ ft. Kjartan Lauritzen - Badebussen

Bausa - Turné

Årets Gjennombrudd

Rambow - Mager Men Metter Mager [BONUS]

Alessandra - Alessandra 2023

Emma Steinbakken - Emma Steinbakken 2023

HILLARI - How Is Your Soul?

Aden Foyer - The Ballet Girl EP

Bausa - Bausa 2023

Samtid

Det Norske Solistkor, Ensemble Allegria, Grete

Pedersen - Bent Sørensen: St Matthew Passion

Maja S. K. Ratkje & Nordic Affect - Rökkur

Lemur - Critical Bands

Sara Övinge, Edward Gardner, Det Norske Kammerorkester - Glass & Bjerkestrand: Patientia

Festmusikk

Carina Dahl - Carina Dahl 2023

Bausa - Bausa 2023

Hagle - Hagle 2023

Golfklubb - Golfklubb 2023

Årets internasjonale suksess

Caroline Ailin Furuøyen

Kristine Tjøgersen

Marius Neset

Girl in red

Lise Davidsen

Erik Smaaland

Årets utgivelse