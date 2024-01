Ella Marie Hætta Isaksen (25) ble landskjent da hun vant «Stjernekamp» i 2018. Hun satset imidlertid ikke som soloartist i kjølvannet av seieren.

I stedet fortsatte hun som vokalist i trioen ISÁK, som har kombinert tradisjonell joik med elektronisk lydbilde. De ga seg sist høst.

Parallelt har Hætta Isaksen blitt en profilert aktivist, særlig for samers rettigheter. I særdeleshet i fjor, under Fosen-aksjonen.

Redde hjertespråket

Nå jobber hun under artistnavnet Ella Marie, med et soloalbum – med nordsamiske tekster og et dypdykk i joiketradisjoner.

– Jeg ønsker å vekke en følelse av at urkrefter er i sving, samtidig som det vil føles helt nytt, som noe ingen før har hørt maken til, sier artisten til VG.

Hun har signert kontrakt med Universal, det største plateselskapet i Norge og på verdensbasis.

GÅR SOLO: Ella Marie Hætta Isaksen, her under pressebilde-session med fotograf Mads Suhr Pettersen. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Foreløpig foreligger ikke en eneste tone tilgjengelig for offentligheten.

Like fullt har flere store norske festivaler allerede booket Hætta Isaksen til sommeren som kommer.

Blant dem er den samiske Riddu Riđđu-festivalen i Kåfjord – som blir hennes konsertdebut solo – og Øyafestivalen i Oslo.

Øyas bookingsjef Claes Olsen forteller at de har fått sniklyttet på det Ella Marie lager.

– Dette var rett og slett så bra at vi ønsker å ha henne på Øya 2024, sier han.

Målet er ifølge artisten selv å forevige et språk under angrep – og at samiske barn og unge skal kunne høre musikk på sitt eget morsmål.

Hun sier at hun vet hvilken forskjell det utgjør å kunne høre alt fra kjærlighetssanger til kamplåter på sitt eget språk.

– Jeg har sterke minner fra allerede i barnehagen, da jeg hørte Mari Boines musikk for første gang, sier Ella Marie.

Hun forteller at barndommen ellers besto av mye Justin Bieber, Black Eyed Peas, Disney Channel, «Hannah Montana» og «High School musikal».

– Å høre hjertespråket i musikk var en helt annen opplevelse, det rørte meg på en helt annen måte.

– Stort steg for meg

Etter et år med mye protest føler Hætta Isaksen nå at aktivisten og artisten i henne er blitt mer samkjørte.

– Jeg kommer til å skrive protestmusikk så lenge jeg har protest i meg. Men det å høre kjærlighetslåter på sitt eget morsmål er også viktig.

25-åringen forteller at hun jobber med flere produsenter og musikere. Platen skal etter planen slippes til høsten.

Blant disse er folk som har internasjonale popsuksesser fra Norge som Sigrid og Aurora på CV-en.

Ella Marie er imidlertid tydelig på at det er joik som legger føringer på hvordan popmusikken hennes skal låte – med selvkomponerte personjoiker som også kan fremføres a cappella som egne verk.

– Det er et stort steg for meg. Det er så vanskelig at du forstår det ikke, ler hun.

– Poptonespråket står helt i kontrast med joikens tonespråk. Det er som en krig oppi her når man skal begynne å lage det, sier hun og peker på hodet sitt.

Ella Marie gjør det klart at én av ambisjonene hennes nå er denne:

– Å sette ord på vonde følelser.

Hun forteller om mange sterke møter med unge samer i forbindelse med protestaksjonene.

– Og så, første gang de tar på seg kofte så har de den på feil vei – fordi når vi protester så vrenger vi den jo. Det er tungt, det er kjempe-kjempevondt.

– Traumatiske liv

Også når hun holder konserter eller har hatt kinovisninger av «Ellos eatnu – La elva leve» – om motstanden mot byggingen av vannkraftverk i Altaelva, hvor hun spiller hovedrollen – er det mange som tar kontakt, forteller hun.

– Det er så mange som har betrodd seg til meg da, og fortalt om ... traumatiske liv, egentlig, mens de har holdt meg i hånden og grått og kanskje aldri har fortalt det til noen før.

Ifølge Ella Marie er dette av og til vanskelig å prosessere og ta imot.

– Men det finnes mye musikk i det. Jeg tror at det er sunt for vårt samfunn å gå inn i det vonde og fortelle og forløse det.