Fredag ble det klart at den nederlandske DJ-en Tiësto skal spille på Rakettnatt 2024.

Tiësto, eller Tijs Verwest som han egentlig heter, spilte på The Edge i 2016 og i Fløyahallen i 2018.

Også da var Rakettnatt arrangør.

– Tiësto er en ekte superstjerne. Han har levert hit på hit og har klart å holde seg relevant i over tre tiår. Det kommer til å koke i publikum, sier festivalsjef Stian Johansen i en pressemelding.

Med navn som Dagny, Zara Larson, Veronica Maggio og Undergrunn på programmet blir 55-åringen foreløpig det eldste artisttilskuddet til festivalen.

Likevel vil han nok nå ut til det brede lag, ettersom han de siste årene har fått sin renessanse med låter som «The Motto» (sammen med Ava Max) og «The Business».

Da han spilte her i 2016 trillet iTromsø anmelder Helge Skog terningkast tre og skrev:

Tiësto er ingen luremus eller sutregutt. Fra første beat måket han på med en rekke av sine nyere hits, og taklet bra at en eller annen dust traff DJ-decket hans med et plastglass. Refrengene på «Secrets» og «Chemicals» er like catchy som selve låtoppbyggingen er forutsigbar, og under «Red Lights» er det full allsang i salen. Tiëstos hits glir over i hverandre uten noen form for kommunikasjon fra hovedpersonen, som gir meg inntrykket at man like godt kunne ha sittet hjemme og lyttet til musikken hans med volumet på elleve.