I fjor satte Polarmuseet besøksrekord med over 82.000 besøkende i løpet av hele fjoråret. Allerede nå er det klart at den besøksrekorden er knust.

Lørdag spaserte nemlig årets besøkende nummer 100.000 inn døren på museet, og enda er det et par uker igjen før året er omme.

Det vil si at museet kan slå i bordet med en økning på nesten 20.000 besøkende på under ett år.

Det gleder Inger Kaisa Bækø, daglig leder på Polarmuseet.

– Det er gøy å se at så mange finner veien til vårt museum, og vil lære mer om vår polarhistorie. Jeg er stolt av våre ansatte, som i et uventet hektisk år, har stått på slik at alle får en fin opplevelse når de besøker oss. Det blir spennende å se hvordan utviklinga videre blir, sier Bækø i en pressemelding.

I BYEN: Polarmuseet ligger i den gamle tollboden (den røde bygningen til høyre i bildet) og bygget er en viktig del av den polare historien til Tromsø. Foto: Polarmuseet/Marius Fiskum

På Polarmuseet viser de fram fortellinger om livet i Arktis og hvordan menneskene påvirkes av å bo i polarområdene.

Det har slått an blant turistene og merkes godt i vintermånedene. Siden 2010 har besøket seksdoblet seg.

– Bare i februar i år hadde vi hele 11.793 personer innom, mot ca. 1.800 besøkende i februar 2010, skriver museet i pressemeldingen.

Likevel er det fremdeles sommermånedene som er de aller best besøkte.

Polarmuseet er en del av Norges arktiske universitetsmuseum. De faste utstillingene handler om polare ekspedisjoner, ishavsfangst og Svalbards kulturhistorie.