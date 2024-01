– Ingerid er en av våre mest profilerte programledere, og jeg tenker at hun blir en fin tilvekst for Dagsnytt 18. Vi ser frem til at hun starter i sitt vikariat, sier redaktør i NRK Nyheter, Knut Magnus Berge, til VG.

Vikariatet blir i første omgang på tre måneder. Ingerid Stenvold stepper inn for Sigrid Sollund som har tatt permisjon for å skrive bok.

Ingerid Stenvold startet sin karriere i NRK allerede i 2001 og har vært innom en rekke avdelinger på Marienlyst. Hun har blant annet vært programleder for det nedlagte musikkprogrammet «Lydverket», «Sommeråpent», tv-aksjonen og i NRK Sport.

Stenvold har jobbet som nyhetsanker i Dagsrevyen siden 2010.