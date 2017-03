Fornøyd på tross av tremålstap

FK Senja tapte 4-1 mot TIL i en treningskamp på Alfheim onsdag. Treneren fikk likevel mange positive svar.

– Vi lykkes veldig godt og gjør en veldig god førsteomgang ut i fra hvilket lag vi møter, og måten vi ønsker å opptre på. Vi slipper til veldig lite og det er små nyanser som gjør at vi ikke straffer dem hardere på overganger. Så vi er meget fornøyd med førsteomgangen vi gjør, sier Senja-trener Thomas Hagerupsen til Folkebladet.

Trøtte ben

TIL startet kampen med flere A-lagsspillere, men byttet ut over halve laget i pausen. Da begynte Senja å slite med å henge med.

– Det er slettes ikke dårlige fotballspillere som kommer inn heller. Det er meget godt skolerte gutter som har vært i TIL-systemet i mange år. De kommer inn med friske ben og har gode relasjoner og bra presisjon med ball. Så ser man at vi er litt mer slitne når vi passerer kvarteret ut i andreomgang, og at de profitterer på å akkurat ha kommet inn, sier Hagerupsen.

Kalkulert risiko

Senja-treneren slapp også til flere unggutter underveis, i likhet med kampen mot Harstad.

– I begge kampene slipper vi til guttene som er i utvikling. Det gjør at vi bli sårbare og sprekker litt opp. Vi vet det vil skje, men vi må la guttene som kommer opp få øve og spille. Hadde det vært en seriekamp spørs det om vi hadde tatt den tilnærmingen, men vi må sørge for at de utvikler seg og tar nivået. Da kan de også være godt brukanes når vi kommer til seriespill, forklarer Hagerupsen.

Muntlig avtale med ny spiller

Det jobbes for øyeblikket med å få en god defensiv struktur inn i Senja-laget, og treneren mener de gjør fremskritt hele tiden. I kampen mot TIL fikk et par spillere også prøve seg i nye posisjoner.

– Jeg vil løfte frem Bendik Lind som spilte venstreback og gjorde det med bravur. Han spiller egentlig høyre kant. Det er en stor utfordring for han og spesielt i en sånn kamp, men han kom ekstremt fint fra det til å være den første kampen hans i den posisjonen, skryter treneren.

Når det gjelder tilskudd til stallen før seriestart ønsker Hagerupsen seg en stopper og en midtbanespiller. Treneren røper at han allerede har en muntlig avtale på plass med en spiller.

– Det er en midtbanespiller som i nøden kan bekle en stopperplass, men han er tiltenkt en midtbanerolle hos oss. Han er nordlending, men bor ikke i Norge, og jeg kommer ikke å offentliggjøre navnet hans før han har flyttet hjem og signert papirene, sier Hagerupsen.